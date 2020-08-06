Собаки не могут взять след, люди бросают свою одежду и другие общие черты таинственных исчезновений людей

06.08.2020, 6:36, Разное

Американский исследователь заметил, что чаще всего в лесах пропадают люди, одетые в яркую одежду, а пропажа происходит рядом с ручьем или большими валунами. И поисковые собаки потом никак не могут взять след.

Среди этих случаев немало странных и загадочных, когда обнаруженные улики не позволяют предположить, что человека растерзали дикие звери, похитили или он потерялся, а потом умер с голоду.

Американец Дэвид Паулидес – бывший полицейский детектив из Сан-Хосе, который посвятил свою жизнь анализу и изучению необычных случаев исчезновения людей. В первую очередь он расследовал исчезновения в национальных парках США и по мотивам этих дел написал серию книг "Пропавшие без вести 411".

А еще раньше Паулидес серьезно изучал тему Снежного Человека и написал о нем две книги. Так что неудивительно, что когда он начал изучать дела пропавших, то сразу же обратил внимание на многие странные и подозрительные детали, которые другие исследователи или пропускали или не принимали за что-то важное.

Собаки не могут взять след

Одна из наиболее часто встречающихся деталей во многих случаях странных исчезновений людей, описанных в книгах Паулидеса, это неспособность поисково-спасательных собак взять след пропавшего человека.

Чуть ли не в каждой истории описывается, что когда поисковая группа приводила на место, где в последний раз видели потерявшегося, полицейских с собаками, то собаки либо вообще не могли взять след, либо брали его, шли недолго, а потом резко теряли, словно следы испарились в воздухе.

И ладно бы следы были давними, а потому запах у них был бы слабый, однако поиск людей с собаками зачастую начинался уже на следующий день после исчезновения, а в случае с детьми порой и в тот же день, спустя пару часов после звонка в полицию.

Нередко встречается и ситуация, когда поисковая собака уверенно взяла след и повела по нему, а след приводил к отвесной скале или дереву и там обрывался, словно пропавший прошел через скалу насквозь или исчез в дереве.

Еще одна странность с поисковыми собаками касалась ситуаций, когда спустя некоторое время находились останки пропавшего человека. Часто оказывалось, что останки лежали в том месте, которое до того неоднократно проверяли служебные собаки, специально натренированные на поиск трупов и костных останков.

При этом не было никаких улик, которые позволили бы сказать, что останки поместили в это место уже после того, как его обыскали собаки. Создавалось впечатление, что собаки по какой-то непонятной причине банально не могли учуять запах даже сильно разлагающегося трупа.

Снятие и аккуратное укладывание одежды

Еще одна часто встречающаяся и необъяснимая деталь, это снятие своей одежды и бросание ее в лесу. Причем зачастую эта одежда уложена аккуратной стопкой и к ней прибавлена обувь.

Многие считают, что в этом нет ничего загадочного, мол это признак того, что потерявшийся человек сильно замерзал и в этом случае у него может возникнуть такой любопытный эффект, как ошибочное ощущение перегрева. Однако такие случаи встречались лишь при действительно сильных холодах и при них человек начинает сдирать с себя одежду и бросать ее где попало.

Этим эффектом нельзя объяснить то, почему люди начинают снимать свою одежду и аккуратно складывать ее на траву в теплый (не жаркий) летний или весенний день, когда даже не было дождя. Причем почему-то чаще всего снимают не куртки и рубашки или футболки, а брюки и носки.

Ягоды, вода и большие камни

Когда Паулидес только начал изучать случаи пропавших, он сразу же подметил, что большинство бесследных исчезновений по каким-то причинам происходит со сборщиками ягод (но не грибов!), неподалеку от пруда, озера или ручья, а также в местах, где кучей свалены большие камни, особенно гранитные.

Сложно сказать, случайность ли это, или тут есть какая-то закономерность. Может быть сборщики ягод меньше времени проводят в лесах, чем охотники или туристы, или же они более склонны к блужданию по лесным полянам в разных направлениях.

Наличие озера или реки часто указывается как одна из причин исчезновения человека, мол упал и утонул. Однако именно поэтому водоемы всегда тщательно обыскиваются, да и трупы как правило имеют склонность всплывать со временем.

Про камни предположить что-то труднее всего, на ум приходит лишь малозаметная трещина или яма, в которую мог провалиться человек. Но не невидимые же они, в самом деле.

Яркая одежда

Цвет одежды тоже играет какую-то непонятную роль в исчезновениях, многие пропавшие люди были одеты в яркую одежду, особенно красную или желтую.

Насчет этой детали у нас на сайте есть любопытная статья о том, что нечто, что живет в лесу (йети, леший или что-то иное), не любит яркие цвета, потому что они его раздражают – laquo;Не надевайте в лес яркую одежду, ОНО этого не любит».

Конечно, многие люди, отправляясь в лес, одевают одежду, которую было бы заметно издалека, чтобы не потеряться. А охотники носят специальные оранжевые жилеты. Однако акцент именно на красном и желтом довольно пугающий.

Помутнение сознания

В случае если пропавшего человека находят, нередко отмечается, что он не понимает, сколько сейчас времени или какой день. Дети часто вообще не могут объяснить где они были, потому что по их ощущениям они и не терялись, а просто погуляли немного по лесу.

Иногда человек пропадает в лесах на несколько дней, или даже на неделю, а когда его находят, то он выглядит вполне сытым, без признаков обезвоживания и долгого хождения по лесу. Словно он все эти дни сидел где-то и за ним ухаживали. Причем сами пострадавшие опять же не могут объяснить где они были все эти дни и что делали.

Когда таких людей находят поисковые отряды, люди выглядят ошеломленными, сбитыми с толку, и они не знают, как оказались в том месте, где их нашли.

Теории

Сам Паулидес, несмотря на свое увлечение йети, в своих книгах никогда не высказывал подобных теорий о том, что йети могут быть замешаны в этих исчезновениях. Он в целом не дает никаких объяснений, лишь рассказывает истории исчезнувших людей. Однако теорий и версий полным полно у читателей Паулидеса.

Они считают, что странные исчезновения могут быть связаны с порталами в иной мир или в иное измерение, спонтанными черными дырами, феями, пресловутыми йети, похищением инопланетянами и тд.