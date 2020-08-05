 

Трусливая фортуна

05.08.2020, 13:51, Разное

Опять разочаровало российское начальство. Прячется от санкций по «Северному потоку-2». Старается вывести из-под санкций свои компании, мельчит, суетится.

Сначала трубоукладчик – судно «Академик Черский» испарилось из собственности структур «Газпрома».

Теперь новая история с якорной баржей «Фортуна» – арендованной «Межрегионтрубопроводстрой» – эти открещиваются от ее использования в «Северном потоке-2».

Несмотря на то, что эта самая «Фортуна» получила месяц назад разрешение датских властей на работу «как отдельно, так и в сочетании с судами с динамическим позиционированием».

И вот на тебе – ни «отдельно» не будет участвовать, ни «в сочетании»…

Где наступление на Запад? Где демонстрация силы, уверенности, мощи? Где пренебрежение санкциями? «А нам все равно»? «Мы становимся только крепче»? «Пошло импортозамещение»? Где все лучшее, хамское в стиле Захаровой? Почему не пляшет? Куда все исчезло?

Наверное, даже уложенные трубы по «Северному потоку-2», глубоко на дне моря, балдеют от такой трусости.

СерпомПо





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