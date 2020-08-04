Мнение: Великобритания разжигает русофобию на деньги российских олигархов

04.08.2020, 16:16, Разное

Назначение российского олигарха Евгения Лебедева пэром (то есть лордом) Соединенного королевства вызвало в Британии скандал. Тамошние элиты готовы принимать богачей из РФ и их деньги, но не готовы давать им статус и власть, опасаясь, что эти олигархи станут проводниками российского влияния. Может ли РФ действительно рассчитывать на своих бывших подданных?

Ее Величество королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила список новых пэров – людей, ставших представителями высшего дворянства Соединенного Королевства и вошедших в Палату лордов. Эта рутинная вроде бы процедура в этом году стала скандальной.

Прокрался

И не потому, что в списке множество людей, у которых нет и капли голубой крови (британская аристократия давно выродилась и утеряла свое влияние – что, кстати, очень хорошо продемонстрировано в последнем фильме Гая Ричи «Джентльмены»). И не потому, что, как отмечает спикер палаты Лордов Питер Фоулер, власти вроде как собирались не увеличивать список пэров, число которых уже перевалило за 800 человек (36 новых пэров будут стоить британским налогоплательщикам лишних 1,1 миллиона фунтов в год). А потому, что в списке значится управляющий газетами Индепендент и «Ивнинг Стандарт» Евгений Лебедев. В понимании британских СМИ, это не просто какой-то очередной лондонский богатей, получивший (ну или купивший) титул лорда, а очередной кремлевский «агент влияния», проникший и легитимировавшийся в высших эшелонах власти Соединенного Королевства.

В специальном докладе парламентского комитета по разведке о вмешательстве РФ в референдум по Брекзиту говорится, что «правительство Ее Величества не видело и не искало свидетельств успешного вмешательства в демократический процесс Соединенного Королевства». И не искало по понятной причине – ведь Лондон, по мнению ряда британцев, превратился из точки, где управляют процессами во всем мире, в глобальную прачечную. Место, где бежавшие из РФ олигархи, подружившиеся с британскими чиновниками, отмывали полученные незаконным путем доходы, вкладывая затем часть из них в развитие и углубление отношений с этими чиновниками.

Дошло до того, что жену олигарха Владимира Чернухина уже называют одним из крупнейших финансовых доноров в истории Консервативной партии. Помимо нее, в составленном британскими журналистами списке спонсоров партии оказались и другие крупные российские бизнесмены.

Награда нашла друзей

По мнению британских СМИ, эти вложения делаются как в интересах самих олигархов, так и на благо Кремля, который якобы использует эти связи для борьбы с «западными демократиями». И Евгений Лебедев – идеальный с точки зрения британских СМИ представитель российской угрозы.

Олигарх и сын офицера КГБ (работавшего в сфере внешней разведки), он с детства живет в Лондоне и получил британское гражданство 10 лет назад. И когда британский премьер Борис Джонсон номинировал Лебедева на титул пэра, журналист Люк Хардинг (прославившийся сказками о вмешательстве РФ в западные выборы) назвал это «изумительной демонстрацией кумовства и слабости». Другие назвали это назначение «средним пальцем», который Борис Джонсон показал британскому обществу, а также разведсообществу, распинающемуся о «российской угрозе».

На самом деле никакой провокацией, и тем более работой на русских британский премьер не занимался. Он делает то, что до него делал любой другой глава кабмина: вознаграждает друзей и занимается укреплением своей власти.

То, что отец и сын Лебедевы являются личными друзьями Джонсона, ни для кого не секрет. И то, что британские власти вознаграждают друзей через орденские ленты и титулы, тоже не является ноу-хау Бориса Джонсона (в списке 36 пэров достаточно приятелей премьера, да и просто людей, сделавших приятное Консервативной партии – среди них муж бывшего премьера Терезы Мэй, а также младший брат самого Бориса Джонсона).

Кроме того, вознаграждать российского олигарха было за что – как сообщают британские СМИ, Лебедев вот уже более 10 лет осуществляет «информационное сопровождение» Бориса Джонсона, внося тем самым серьезный вклад в превращение бывшего скандального журналиста в британского премьера. И, как считается, Джонсон решил простимулировать Лебедева продолжить это сопровождение – ведь впереди премьера и всю страну ждут непростые времена, связанные с последствиями выхода страны из Евросоюза. Поэтому Борису Джонсону нужна будет «хорошая» пресса.

Любовь бывает разной

Что же касается получаемых лордом Лебедевым новых возможностей по защите интересов России, то по этому поводу нет никаких особых беспокойств. И не только потому, что у британских лордов власти еще меньше, чем у кота Ларри, имеющего титул «главного мышелова» в резиденции премьера на Даунинг стрит 10. А потому, что он и не собирается их защищать.

Да, российские олигархи и чиновники любят Лондон (неудивительно, что Британия стала одной из первых трех стран, куда возобновились полеты из России). Однако почему-то эта любовь не конвертируется в такую же любовь или хотя бы уважение британского правительства к Российской Федерации. Соединенное Королевство является одним из основных моторов русофобии в Европе. Выступает за сохранение нынешних и введение новых санкций, инициирует и раскручивает информационные атаки на Россию (начиная с «дела Скрипалей» и заканчивая сказками о российских военных преступлений в Сирии). Получается одно из двух. Либо Кремль оказался никудышным инвестором и продолжает вбухивать деньги в пустоту, либо он и не был этим инвестором.

Но под последним утверждением британские СМИ никогда не подпишутся – ведь это значит не только признать собственную неправоту, но и лишиться нарисованного врага.

Врага, который должен мобилизовать британское общество, быть причиной всех провалов британских властей (начиная с Брекзита и заканчивая возможной в будущем сецессии Шотландии). Врага, защита от которого будет оправданием превращения Британии из старшего члена совета директоров Евросоюза в младшую болонку на поводке у Вашингтона.

Поэтому британцы, скорее всего, и дальше будут находиться в позе шпагата. С одной стороны, принимать беглых российских олигархов и бизнесменов, получая свою долю с отмытых в «финансовой прачечной» капиталов. С другой – продолжая сочинять сказки про российское вмешательство и полоскать в «информационной прачечной» этих олигархов как агентов влияния Кремля.

Конечно, у читателей возникнет вопрос: неужели самим русским олигархам, живущим в Лондоне, не противно такое отношение к ним, а также к их стране? Раз нет никакого исхода из Лондонграда, значит не противно.

Тем более что сами британские элиты отделяют английских мух от российских котлет, и прекрасно занимаются эквилибристикой. Одной рукой выпускают доклад о русском вмешательстве и называют Россию врагом, а другой – гладят олигархов по головкам, не мешают им красиво жить и даже делают их пэрами Соединенного Королевства. Их новой страны.