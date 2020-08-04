Елизавета II, Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Чарльз поздравили Меган Маркл с днем рождения

04.08.2020, 14:31, Разное

4 августа Меган Маркл празднует свой день рождения – ей исполнилось 39 лет. Ее муж, принц Гарри, традиционно придумывает по этому поводу что-то интересное: в предыдущие годы это были путешествия, что он подготовил на этот раз – в условиях продолжающейся пандемии – возможно, мы узнаем в ближайшее время. Пока же в Лос-Анджелесе ночь, Меган поздравляют ее королевские родственники в Лондоне. Так, несколько часов назад на Instagram-страницах королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принца Чарльза и герцогини Камиллы были опубликованы посты, посвященные герцогине Сассекской.

Желаем Герцогине Сассекской очень счастливого дня рождения!

– написано в соцсетях Букингемского дворца. Пост сопровождался фотографией, сделанной в рамках первого совместного обязательства Меган с Ее Величеством в Честере в 2018 году.

Желаем сегодня очень счастливого дня рождения Герцогине Сассекской! – подписали фото Меган в аккаунте Кенсингтонского дворца.

С днем рождения, Герцогиня Сассекская! – таким же, не столь оригинальным поздравлением ограничился аккаунт Кларенс-хауса.

Ждет ли нас какой-то сюрприз в виде фото, видео, благотворительной инициативы, специального выпуска журнала или чего-то еще от Меган Маркл, покажет время. Когда день рождения отмечал их с принцем Гарри сын Арчи, в аккаунте детского благотворительного фонда было опубликовано видео, в котором малыш вместе с мамой читают книгу.

В честь дня рождения Меган Маркл предлагаем познакомиться с ней поближе, прочитав интересные факты из ее биографии, ее правила жизни, историю ее любви с принцем Гарри, узнать особенности ее стиля и секреты красоты.