Скандалы: Акеле пора уходить

04.08.2020, 13:05, Разное

Главу Мордовии Владимира Волкова призвали готовиться к досрочному уходу с поста в 2021 году

Главу Мордовии Владимира Волкова призвали готовиться к досрочному уходу с поста в 2021 году. Как стало известно «Октагону», рекомендацию он получил на прошлой неделе в Администрации президента. Однако 65-летний Волков уходить явно не намерен: он пытается задействовать для этого все рычаги. И один козырь у Волкова в рукаве точно есть, утверждают инсайдеры.

Отставка Владимира Волкова, который занимает кресло руководителя Мордовии с середины мая 2012 года, может состояться в рамках очередной ротации, объясняет источник «Октагона» в Администрации президента. По его данным, Волкова уже проинформировали об этом. Политических претензий в адрес главы республики не высказывается, однако социально-экономическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего: фактически Мордовия находится в предбанкротном состоянии.

Между тем, по информации источника «Октагона» в республиканском правительстве, сдаваться Волков явно не намерен: в настоящее время он пытается добиться аудиенции у спикера Госдумы Вячеслава Володина и попросить его о посредничестве. Последний, к слову, сейчас практически не принимает губернаторов – связывают это с тем, что Володин погружён в анализ своего политического будущего.

– Встреча с Володиным Волкову нужна исключительно для того, чтобы спикер Госдумы помог организовать встречу с Михаилом Мишустиным. Именно глава правительства является для властей Мордовии ключевой фигурой, – объясняет собеседник «Октагона».

– Достичь договорённостей необходимо, чтобы заткнуть возникшие в республиканском бюджете дыры и не допустить дефолта. Надо понимать, что пандемия коронавирусной инфекции значительно подорвала экономику региона, собираемость налогов всех видов в среднем рухнула на 15–20 процентов, – отмечает источник.

Главе Мордовии уже 65 лет, он входит в число губернаторов, чья ротация может быть связана с возрастным обновлением, подтвердил «Октагону» генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

– К тому же в Мордовии появился запрос на обновление власти: уже половина населения хочет избрания нового главы. Также и одобрение деятельности нынешнего руководителя постепенно снижается, сейчас деятельность Волкова одобряет не более 40 процентов, – поясняет Гращенков.

Он считает, что 2021 год станет временем, когда власть постарается максимально ротировать губернаторский корпус, чтобы на определённый период законсервировать ситуацию в регионах, избрав своих лояльных руководителей, а не оппозицию.

Жители республики уже несколько лет выражают недовольство деятельностью Волкова, в первую очередь из-за высокого уровня коррупции в регионе, указал в разговоре с «Октагоном» глава аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский.

– Согласно данным Генпрокуратуры, Мордовия является самым коррумпированным субъектом в России, а госдолг региона уже давно превышает его доходы: в 2020 году этот показатель составил рекордные 217 процентов. Ситуация усугубляется ещё и уровнем безработицы. В столице республики Саранске он в текущем году вырос более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом. Кроме того, жители региона возмущены действиями (и бездействием) власти во время эпидемии коронавируса: отсутствием поддержки малого и среднего бизнеса, решением о сокращении режима движения общественного транспорта, что только ухудшило ситуацию с заболеваемостью и не позволило региону перейти даже к первому этапу снятия ограничений, – сказал Игнатовский.

По его мнению, всё это позволяет говорить о необходимости смены власти в республике.

Потенциальным кандидатом на пост главы Мордовии может стать Виктор Бирюков, местный технократ и создатель холдинга «Талина» – одной из крупнейших и успешных мясоколбасных компаний России. Бирюков имеет большой политический опыт и принимает активное участие в различных социально значимых мероприятиях. Также в его пользу говорит и внушительная помощь предприятиям региона во время эпидемии коронавируса.

Между тем другой источник в мордовском правительстве утверждает, что у Волкова есть реальные шансы удержаться во власти:

– Мордовия является одним из электоральных султанатов «Единой России» – на каждых выборах она приносит партии власти значительное количество голосов. В республике даже есть шутка – дескать, «Единая Россия» всегда получает тут 102 процента! Сомнительно, что федеральный центр сейчас, в период политической турбулентности, будет раскидываться руководителями, способными выдавать нужный результат.

Ещё один источник в окружении Владимира Волкова подтвердил, что у главы региона «рабочий и бодрый настрой»:

– Он явно не похож на «хромую утку», на руководителя, который готовится к отставке.

Михаил Белый