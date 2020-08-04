Скандалы: «Заработать за год 1 миллион долларов»

04.08.2020, 11:50, Разное

Бывший и. о. замглавы Хакасии Сергей Новиков ответит в суде за получение взятки 12 млн руб. за заключение с фирмой госконтракта стоимостью 480 млн руб.

В Хакасии завершено расследование дела в отношении бывшего и. о. замглавы рес­публики Сергея Новикова. По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя откат 12 млн руб. за заключение с его фирмой госконтракта стоимостью 480 млн руб. на строительство корпуса психоневрологического интерната, при получении 2 млн руб. он был задержан. Во время обыс­ка у господина Новикова был изъят ежедневник со списком дел, которые предстоит выполнить. «Заработать за год 1 миллион долларов»,— гласила одна из записей.

Следственный комитет РФ направил на изучение в прокуратуру Хакасии уголовное дело бывшего и. о. зам­главы республики Сергея Новикова, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Оно было возбуждено в середине апреля 2020 года по материалам, поступившим из ФСБ. Согласно им, высокопоставленный чиновник требовал от представителя стройфирмы взятку 12 млн руб. за заключение с ней госконтракта стоимостью 480 млн руб., беспроблемную приемку выполненных работ и первоочередное право на их оплату. Сторонам удалось договориться о платеже в несколько траншей. 17 апреля после получения первого транша в 2 млн руб. чиновника задержали чекисты, которые, как выяснилось, давно следили за ним и фиксировали все его встречи и телефонные разговоры.

В кабинете Сергея Новикова среди прочих бумаг изъяли ежедневник. Следователям бросилась в глаза запись, сделанная им: «Заработать за год 1 миллион долларов». Чиновнику, занимавшему второй по значимости пост в республике, предъ­явили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — 8–15 лет тюремного заключения) и отправили в СИЗО. Следователи добились ареста имущества обвиняемого и его родных на общую сумму 45 млн руб. — автомобиля Toyota Camry, дома, земельного участка, нежилых помещений.

Через пару дней на внеочередном заседании республиканского кабмина глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил своего заместителя от занимаемой должности. «Жена Цезаря должна быть вне подозрений, так же и члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности»,— заявил губернатор, добавив, что в случае признания вины Новикова ему должен быть вынесен максимально суровый приговор.

Как рассказали в СКР, бывший и. о. замглавы Хакасии отрицает претензии следствия и оспаривает квалификацию обвинения. Экс-чиновник заявил, что обманывал доверчивого коммерсанта и судить его нужно не за взятку, а за мошенничество (ст. 159 УК РФ), максимальное наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы. Отметим, что чиновник уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году в отношении него завели дело о халатности: по версии следствия, чиновник не проверил должным образом документы на поставку угля для одного из ГУП Хакасии, в результате топливо было приобретено по завышенной на 46 млн руб. цене. В 2017 году дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям с формулировкой «за истечением срока давности».

Константин Воронов