Рита Дакота заразилась коронавирусом

04.08.2020, 11:01, Разное

Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом, о чем сообщила на своей странице в Instagram. По словам артистки, выявить COVID-19 удалось далеко не сразу – ей пришлось сделать целых три теста.

Рита Дакота и ее бойфренд – Федор БелогайУ меня подтвердился COVID. С третьего раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом… Короче, не подвела чуйка. Коронавирус собственной персоной. Чувствую себя сносно. Из бесючего – нет обоняния воооообще, и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома. Буду держать вас в курсе. Берегите себя,- написала Рита. Ранее с диагнозом коронавирус к врачам обратился бывший муж Дакоты, Влад Соколовский, о чем он также сообщил подписчикам:

У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. Я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Пообещали прислать результат в срок до 7 дней. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это также является одним из симптомов мутирующего вируса…

Сейчас Влад здоров, а Рите желаем скорейшего выздоровления!

Рита Дакота с дочкой Мией