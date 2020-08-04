Шок! Женщина сгорела заживо из-за увлажняющего крема

04.08.2020, 10:44, Разное

Мир шокировала трагичная история, жертвой которой стала жительница Великобритании. Она буквально сгорела заживо. И причиной тому стал обычный увлажняющий крем, каким пользуется едва ли не каждый.

Эта с виду совсем безобидная баночка или тюбик найдётся практически у любого. При трещинах, слишком сухой или, наоборот, жирной коже классический увлажняющий крем — панацея от подобных проблем. Но как выяснилось, это чудесное средство способно превратить человека в живой факел.

Именно такой полыхающий факел ослепил соседей обычной жительницы Лондона. Ивонн Уэбб намазала руки кремом, как делала уже тысячи раз, а потом решила зажечь свечу от газовой конфорки. За что поплатилась жизнью. И не только она.

– Моя мама пользуется точно таким же парафиновым кремом. Ее руки мгновенно загорелись, а дальше лицо, тело. Ей говорили, что после него нельзя сразу зажигать спички, но она, видимо, забыла, – рассказала дочь погибшей Дебора Фармер.

Она сгорела за считаные секунды. В случае Ивонн Уэбб все произошло так же молниеносно. Истошно крича, она выбежала на улицу, соседи попытались ей помочь, но не успели.

– Это проблема. Может быть, не так часто приводящая к смертям, но очень много травм, ожогов после таких инцидентов. Приходят потом к нам лечиться, – отметила жительница Великобритании Трэси Водсворф.

Вся опасность, по словам экспертов, кроется в составе увлажняющих кремов. Кроме витаминов и ароматизаторов, большинство из них содержат парафин, нефтяные и натуральные масла, как раз то, что легко воспламеняется. И далеко не все производители сообщают об этом в инструкции на упаковке.

Ровно такие же горючие компоненты входят в состав лосьонов, тоников, бальзамов и многих других средств, которыми пользуются миллионы во всем мире. А еще следы декоративной и лечебной косметики при неосторожном использовании сохраняются на одежде или мебели, которая тоже может легко загореться. Пожарные и медики уже устали предупреждать об опасности.

– Увлажняющий крем – очевидная угроза нашей жизни. Не потому что он сам по себе вредный. Но важно помнить о десятках других факторов – ни в коем случае не приближаться к огню, не трогать зажигалки, спички и держаться подальше от газовых плит, – пояснил фармацевт Ибрагим Ходади.

Впрочем, эти призывы либо не слышат, либо попросту игнорируют. В одной только Великобритании уже почти два десятка человек погибли при пожарах, причиной которых стали легковоспламеняющиеся средства для кожи.