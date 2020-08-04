 

Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

04.08.2020, 8:49, Разное

В интернете опубликованы странные кадры, на которых неопознанный объект пролетает над поверхностью Луны и скрывается из виду.

На загадочном видео, снятом 25 июля Мареком Слейдем в городе Бендзин (Польша), НЛО с огромной скоростью по прямой горизонтальной линии проносится перед Луной. Объект не меняет траекторию полета до самого исчезновения.

Пользователи Сети разделились по поводу того, что же на самом деле попало в кадр. Были версии, что, судя по скорости, это Международная космическая станция (МКС), либо искусственный спутник. Другие решили, что это на самом деле НЛО, принадлежащий представителям инопланетных цивилизаций.

Кто-то предположил, что это птица, пролетевшая между камерой и Луной. Если бы это был летательный аппарат, проходящий возле Луны, то на ее темной стороне он должен был бы скрыться.

Видео было загружено автором на канале YouTube, посвященный различным теориям заговора. Видеоролик был просмотрен более 1000 раз и вызвал горячие дебаты по поводу того, что же это было на самом деле.





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