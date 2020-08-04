Парень из Ростова-на-Дону рассказал как квартира «ожила» и начала мстить ему за грязь

04.08.2020, 8:21, Разное

Переехав из Москвы в дом своей бабушки парень не часто задумывался об уборке, зато обожал приглашать гостей и веселиться с ними. И когда бабушка уехала в гости, он совсем запустил дом и тот стал грязным. И потом дом начал ему мстить.

На американском сайте Reddit в основном пишут жители англоязычных стран, в том числе в разделах, посвященных паранормальным явлениям. Однако на днях там отписался житель России под ником "Nearby-Treat" и рассказал о том, как в его квартире происходили непонятные явления.

"Около полутора месяцев назад я переехал из Москвы в Ростов-на-Дону в квартиру, где живет моя бабушка, а потом началось это веселье.

Я помню как давным давно моя бабушка говорила мне "Когда у тебя будет свое жилье, обращайся с ним хорошо, иначе оно станет для тебя плохим". Я никогда не понимал это выражение, в том смысле, что такого бетонные стены и арматура могут сделать мне?

Когда я вырос. я начал забывать эту фразу, возможно потому, что мое детское суеверие ушло, но теперь я начинаю понимать, почему я не должен был забывать эти слова бабушки.

Веселье началось около 10 дней назад, когда моя бабушка поехала в Москве навестить мою сестру, так что квартира оказалась полностью в моем распоряжении. Конечно же, будучи 18-летним любителем вечеринок, я тут же начал приглашать в гости своих друзей одного за другим.

Я не очень хорошо убирался после них по сравнению с тем, как уборку проводила моя бабушка, повсюду была пыль, на полу были грязные отпечатки следов, я пылесосил лишь те места, где проводил больше времени.

Когда вечеринки закончились, начались реальные вещи. Почти все время я сидел в своей комнате, работая в тишине, когда это молчание было нарушено всевозможными звуками. Я стал слышать шаги, громкие трескучие звуки, шум как будто что-то падает на пол, двери скрипели. При этом я в квартире был один.

Сначала я подумал, что это просто параноидальный психоз, но однажды ночью я спал и мне приснился раздражающий сон, где кто-то кричал на меня, потому что я сделал что-то не так. А потом моя настенная полка упала на пол. Никого рядом не было. Я подумал, что полка довольно старая, поэтому неудивительно, что она упала и вернулся в кровать.

Однако я вскоре снова проснулся и снова от того, что упала полка, на этот раз другая. Однако теперь она была в совершенно новом комоде. После этого я стал ощущать себя неуютно, но снова успокоил себя, что все дело в дрянной мебели.

Прошло еще два дня. У меня продолжались проблемы со сном, потому что шумы теперь стали еще более интенсивными. Теперь я слышал, как кто-то стучит в окно бабушкиной спальни. Я проверял и там никого не оказалось. Тогда я стал параноиком. Я не спал нормально около трех дней, потому что ощущал себя напугано и неуютно.

Иногда я видел как нечто пыталось тянуть ручку двери и это не был сквозняк, я на ночь закрывал все окна. Тогда я решил сделать что-то, чтобы отвлечься от этого дерьма, я решил немного прибраться. Я пылесосил, убрал пыль с подоконников, почистил плиту. И в тот же вечер шум стал куда менее интенсивным, лишь некоторые небольшие звуки тут и там. Я сразу же расслабился.

Прошло еще два дня, за которые ничего серьезного не происходило и настала третья ночь. Я пришел с вечерней прогулки и когда вошел в комнату и попытался включить свет, произошло короткое замыкание и одна лампочка взорвалась. Я убрал осколки, позлившись на проводку.

Потом я засел за свой компьютер, чтобы поиграть, но моя розетка начала гудеть, а потом мой лучший удлинитель пришел в негодность. Я был в ярости и заснул, сердясь на этот дом. Эта ночь была самой страшной из всех. Все звуки вернулись и розетка гудела, шум прекратился лишь с восходом солнца.

Вчера моя бабушка приехала из Москвы и я рассказал ей обо всем, что тут со мной происходило. Она просто сказала мне "шш" и потом сказала мне убираться в квартире. Мы убрались везде в квартире и все эти безумные вещи разом прекратились.

На следующее утро она сказала мне "Знаешь, дом тоже живой, поэтому тебе нужно обращатьcя с ним хорошо, иначе будет плохо. Он восстанет против своего владельца и сделает жизнь его невыносимой".