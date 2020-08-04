Иранцы случайно потопили свой “авианосец”-мишень в ОЧЕНЬ неправильном месте

04.08.2020, 2:32, Разное

H I Sutton Contributor

Сага об иранском “авианосце”, задуманная как блестящий пропагандистский ход, вылилась в реальный переворот (игра слов: использованное слово “coup” можно перевести как “блестящий ход”, а можно, в том числе, и как “переворот”- в значении путч, мятеж. примечание переводчика, perevodika.ru). Вооруженные силы Ирана, в частности IRGC-N (флот Корпуса стражей исламской революции), получают удовольствие от атак на имитацию авианосца ВМС США. Это делает их военные игры более драматичными. И это должно означать, что они могут, если потребуется, потопить американский авианосец. Однако сам “авианосец” – фактически навороченная баржа-мишень, тонуть не должен. Он предназначен для многократного использования и уже дважды был символически «уничтожен». Но сейчас он действительно затонул. И в очень неправильном месте.

Aurora Intel – #StayHome

@AuroraIntel

Новые вчерашние снимки показывают, что, принадлежащая IRGC-N (флот Корпуса стражей исламской революции) полуперевернувшаяся модель авианосца класса Nimitz, лежит на боку, по-видимому, в районе порта Bandar Abbas, # Иран. Угол крена, похоже больше чем на предыдущих снимках от 31 июля. Глубина здесь составляет 14 м. Весело доставать….

8:43 AM · Aug 2, 2020

Бедствующий полуопрокинутый “авианосец” можно увидеть на коммерческих спутниковых снимках. Вышеприведенная драматическая картина предоставлена компанией Aurora Intel и показывает спутниковые снимки PLEIADES (материал © CNES 2020, Distribution Airbus DS, все права защищены. Приобретено через ShadowBreak Intl). Снимок сверху показывает, что “авианосец” лежит на боку, крен составляет около 90 градусов. Правый борт корабля обращен вверх. На снимке видно что “авианосец” лег на левый борт когда двигался справа налево.

Он начал тонуть, когда, после отработки атаки, его буксировали обратно в Бандар-Аббас. Себастьян Роблин написал в Forbes 31 июля, что судно «сильно накренилось на сторону, под воду ушла почти половина взлетной палубы». С тех пор ситуация ухудшилась.

“Авианосец” очень большой, но все же намного меньше, чем супер-авианосцы ВМС США, которые он призван представлять. Мы знаем, что он символизирует американских авианосцы, потому что на имитируемых самолетах нанесена маркировка ВМС США. Он был построен в 2013-14 годах, а затем сильно «разрушен» во время военных игр в феврале 2015 года. Недавно его отремонтировали в Бандар-Аббасе и отбуксировали обратно в море. Затем он был снова “атакован” 28 июля в рамках военных игр «Пророк Мухаммед 14» . Вокруг него кружили скоростные катера, в том числе, вероятно, некоторые из 100 новых судов, представленных в июне , и наносили удары ракетами.

Местоположение полуопрокинувшегося “авианосца” вызовет, вероятно, серьезную головную боль у иранского флота и флота КСИР. Он лежит на боку недалеко от порта Бандар-Аббас, вблизи входа в его главный входной канал.

Глубина там приблизительно 45 футов, то есть мелководье. Это ухудшает ситуацию для Ирана, потому что его нельзя оставить тонуть. Там настолько мелко, что другие корабли сталкиваются с очень серьезным риском катастрофического ущерба, если они зацепят его. На самом деле, по крайней мере, пару дней назад, он ещё был частично над водой. Это серьезная опасность для судов.

Так что придется спасать. Но необходимые усилия и время будут напрягать иранские ресурсы. Хотя Иран и поднимал и корабли и самолеты из моря, он, похоже, не имеет возможности для серьезных спасательных операций. Это может быть причиной того, что на спутниковых снимках “авианосец” кажется заброшенным. В прошлом году Иран действительно поднял существенные части беспилотного самолета Global Hawk США, который он сбил . Но есть серьезные сомнения относительно того, было ли что-либо из этого спасено с глубины. Плавучие обломки – это одно, а демонтаж большого затонувшего судна – другое.

В таком плохом месте, в каком он потерпел крушение, он ещё долго будет рассказывать об иранских возможностях, если его оставить там.