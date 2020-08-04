«Им нужен Лукашенко, но на коленях»

04.08.2020, 0:15, Разное

1 августа 2020 Анастасия Стогней Петр Мироненко

Интрига недели — задержание российских наемников в Минске накануне президентских выборов и последовавший за ним российско-белорусский скандал. Поможет ли Александру Лукашенко «русская угроза» на самых сложных выборах в его карьере, мы узнаем уже в следующее воскресенье. Главный вопрос — что делали в Белоруссии выходцы из ЧВК Вагнера, насколько их миссия была согласована с Москвой и согласен ли Кремль на роль пугала для белорусской оппозиции. От этого может зависеть ближайшее будущее отношений РФ с последним европейским союзником.

Об обстоятельствах задержания в санатории под Минском 32 граждан России, которых белорусское КГБ объявило боевиками из ЧВК Вагнера, мы подробно рассказывали в среду. Пока в этой истории не вызывают сомнения только две вещи.

Как минимум треть задержанных действительно служили в ЧВК Вагнера. Это документально доказала «Новая газета». Что именно они делали в Белоруссии — непонятно. По версии Минска, 200 боевиков (остальные пока не найдены) готовили провокации для дестабилизации обстановки в стране, но по чьему заказу — умалчивается. По версии Москвы — сотрудники ЧОПа летели транзитом в Стамбул и не успели на самолет. Зачем летели — не объясняется, по неофициальной версии — в Ливию, воевать за правительство в Триполи, которое поддерживает Турция.

Александр Лукашенко использует задержание россиян для запугивания оппозиции перед президентскими выборами 9 августа, которые грозят ему массовыми протестами. Сфабрикованные заговоры, в том числе с иностранным участием, — традиционная методика белорусского президента, позволяющая ему закручивать гайки перед выборами или во время протестов. Сразу после задержания тех кандидатов в президенты, которых не посадили и допустили до выборов, вызвали в ЦИК и предупредили о повышенных мерах безопасности на массовых мероприятиях, вплоть до отключения интернета. Это не помешало оппозиции на следующий день провести 60-тысячный митинг, который организаторы назвали крупнейшим в Белоруссии с 1991 года.

Основных версий остальных обстоятельств загадочной истории — три, но каждая из них имеет слабые стороны.

Наемники летели через Белоруссию транзитом, российские власти об этом не знали или не придавали значения, а Лукашенко использовал россиян в своих целях. Эта версия кажется экспертам наиболее правдоподобной — хотя тут не могло обойтись без цепочки провалов в коммуникации между двумя странами, говорит белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман. «Если белорусские власти не знали о транзите, непонятно, почему задержанные вели себя так нарочито вызывающе — все-таки белорусские спецслужбы довольно бдительны. А если знали, но все равно задержали — это грубое нарушение договоренностей, очень конфронтационный шаг», — объясняет он.

Наемники оказались в Белоруссии с ведома российских властей — либо для поддержки Лукашенко, либо для провокаций против него, а Лукашенко использовал это в своих целях. Предположение о том, что Москва направила «чоповцев» в Белоруссию для свержения Лукашенко, все эксперты называют абсурдным. Но, даже если целью было ослабление Лукашенко, непонятно, почему тогда наемники действовали так непрофессионально, как будто специально светились, говорит Шрайбман. Впрочем, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман допускает, что целью наемников были провокации против Лукашенко с целью ослабить его положение. «Я не думаю, что РФ заинтересована в смене лидера Беларуси. Москве, скорее, выгодно максимально ослабить позиции Лукашенко, но сохранить на посту. Пока все движется в выгодном для нее ключе», — сказал он The Bell.

Происходящее — согласованный Минском и Москвой спектакль, который поможет Лукашенко сохранить власть. Это самая конспирологическая версия: РФ незачем брать на себя ненужные международные риски с учетом перспективы новых санкций США (особенно в случае победы Джо Байдена на президентских выборах). Вопрос ЧВК для Москвы слишком чувствительный, чтобы использовать их для такой игры, отмечает политолог Глеб Павловский. Артем Шрайбман добавляет, что уровень доверия между двумя странами не таков, чтобы играть такие сложные «договорняки».

«Задача Москвы — ослабить Лукашенко. Я даже могу допустить, что Москва действительно пыталась поддержать кого-то из кандидатов. Но она не хотела их победы»

Глеб Павловский, политтехнолог

Что будет после выборов

Реальный рейтинг доверия Лукашенко оценить трудно из-за отсутствия в стране независимой социологии. Апрельский опрос Института социологии Академии наук Белоруссии показал уровень доверия Лукашенко в Минске на уровне 24%, уровень доверия ЦИК — 11%. В середине июля СМИ и телеграм-каналы сообщали, что в институте проходили обыски. Артем Шрайбман оценивает реальный уровень доверия Лукашенко в стране и его электоральный рейтинг на уровне 25–35%.

Прогнозы итогов выборов и событий после них давать очень трудно: в Белоруссии происходит беспрецедентная политизация, говорит Шрайбман. Базовый сценарий, по его версии, может быть таким: ЦИК объявляет о победе Лукашенко с обычным результатом 70–80%, люди в разных городах выходят протестовать численностью в десятки тысяч, их жестко разгоняют, и на этом ситуация в течение нескольких дней успокаивается. Но от этого сценария могут быть отклонения, и предсказать их невозможно, говорит эксперт. После этого Лукашенко придется еще больше, чем сейчас, опираться на поддержку силовиков, а не на массовую поддержку — это новая ситуация для страны, отмечает Шрайбман.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал Meduza, что считает украинский сценарий с полной сменой политической элиты и активным разворотом в сторону Запада «значительно менее вероятным». «В Белоруссии другая политическая культура, нет такого крепкого национализма, нет той оппозиции, которая была в 2014 году в Верховной раде, зачищено политическое поле», — пояснил он.

42%

экспорта Белоруссии получает Россия

Как это изменит российско-белорусские отношения

Несмотря на риторику Лукашенко, коренных изменений в отношениях между странами ждать не стоит. Избавиться от влияния РФ Белоруссии при нынешнем президенте едва ли удастся, да и новому сделать это будет крайне сложно, солидарны российские и белорусские политологи. Белоруссия слишком сильно финансово зависит от России. Для Белоруссии она — основной внешнеторговый партнер (в Россию идет 42% годового экспорта Белоруссии; 56% всего импорта — из России). Для РФ Белоруссия — важный партнер, но далеко не ключевой.

Но краеугольный камень экономических отношений двух стран — не торговля, а субсидии. За последние 10 лет их объем постепенно снижался, но оставался колоссальным. Только прямые российские инвестиции в 2011–2019 годах составили почти $8 млрд. А еще есть скрытые: за счет беспошлинной продажи нефти и скидок на газ. Правда, и этих бонусов Белоруссия постепенно лишается (мы подробно писали об этом здесь). Кроме того, Белоруссия — крупнейший должник России: на 1 июня 2019 года она была должна $7,52 млрд. Сокращение российской поддержки — одна из причин, почему перед выборами Лукашенко оказался в столь плачевном положении. Задобрить измученный проблемами в экономике электорат бюджетными выплатами, как он это делал раньше, не на что.

Точно так же и РФ не может себе позволить остаться без Лукашенко: его выгодно прогнуть, но не свергнуть, считают политологи. «Им нужен Лукашенко, но на коленях», — говорил белорусский политолог Евгений Прейгерман. «Задача Москвы — ослабить Лукашенко. Я даже могу допустить, что Москва действительно пыталась поддержать кого-то из кандидатов. Но она не хотела их победы. Москва хочет уменьшить маневры Лукашенко, чтобы он был более сговорчивым и в вопросах интеграции, и в финансовых», — объясняет Глеб Павловский. По его словам, за долгое время отношения РФ и Белоруссии свелись к игре двух человек, Лукашенко и Путина. «Исчезновение» Лукашенко он называет для российских властей «катастрофой»: «как договариваться с другим кандидатом — непонятно, плана Б у Москвы нет».