“Маленькие пташки”: 5 причин посмотреть сериал с Джуно Темпл по мотивам эротических рассказов Анаис Нин

03.08.2020, 20:30, Разное

1955 год. Молоденькая богатая наследница Люси Сэвидж прибывает из Нью-Йорка в Танжер. Горящие глаза и грезы о любви – в Марокко ее ждет новая жизнь в качестве жены симпатичного английского лорда. Но все идет совсем не по плану. У жениха есть тайна, а у экзотического города и его обитателей – много сюрпризов. Неискушенную Люси затягивает в мир чувственных приключений, соблазна и гедонизма. День за днем она все больше осознает необходимость освободиться от навязанных обществом правил. А важную роль на ее пути к раскрепощению и независимости суждено сыграть роковой куртизанке по имени Шерифа.

Эротика языком женщины

Анаис Нин – знаменитая американская писательница кубинского происхождения, прославившаяся своими эротическими рассказами, повестями и откровенными дневниками, которые вела всю жизнь. Она была одной из первых авторов-женщин, взявшихся за эротический жанр. До нее эротику, написанную женщинами, признавали редко. Вдохновение Нин черпала из собственной бурной личной жизни, давно превратившейся в легенду. Необыкновенная личность, она была другом (а иногда и любовницей) многих известных писателей – Генри Миллера, Джона Стейнбека, Антонена Арто, Гора Видала, Лоуренса Даррелла и других. В 1990 году по книге Нин “Генри и Джун” даже вышел одноименный фильм, посвященный ее необычным отношениям с супругами Миллер. Писательницу сыграла португальская актриса Мария де Медейруш, а Миллеров – Фред Уорд и Ума Турман.

Джуно Темпл в сериале “Маленькие пташки”

Литературная основа сериала – одноименный скандальный сборник рассказов, написанный Анаис Нин в 40-е годы во Франции. Адаптация сценария – дебютная работа Софии Аль-Марии, американо-катарского автора (мемуары The Girl Who Fell To Earth).

Предисловие же к “Маленьким пташкам” звучит так (перевод с англ. А. Кабанова):

Любопытно, что лишь немногие писатели по собственному желанию принимались писать эротические истории или признания… Лично же мне, когда я отправилась на поиски эротики, пришлось на время оставить занятия серьезной литературой. Я предлагаю читателям свои похождения в мире проституции. Вначале мне было трудно решиться их обнародовать. Обычно для всех нас – поэтов, писателей, художников – сексуальная жизнь оказывается многослойной. Это женщина под вуалью, пребывающая в полудреме.

Богемный Марокко

Действие разворачивается в пестром марокканском Танжере. Восточная сказка на европейский лад. Через год город лишится своего статуса международной зоны и станет частью Королевства Марокко. Около 44 лет этой территорией совместно владели несколько европейских колониальных держав, включая Испанию, Францию и Великобританию. Это самый долговечный из подобных “международных” проектов. А пока на дворе 1955-й, и это место – один из последних форпостов колониального декаданса. В поисках космополитической свободы сюда стекаются художники и писатели, а вслед за ними – богемные охотники за приключениями и новыми ощущениями. Еще город прославлен прекрасным фильмом Бернардо Бертолуччи “Под покровом небес” по одноименному роману Пола Боулза, полжизни прожившем в Танжере.

Кадр из сериала “Маленькие пташки”

Визуальное удовольствие

Историческая эпоха, марокканский колорит и интернациональный город превращают сериал в калейдоскоп визуальной эстетики. Яркие картинки, звуки, впечатления. Аристократы, дипломаты, военные, праздные богачи, куртизанки – каждый персонаж по-своему красив и каждого хочется рассматривать. А еще невозможно оторвать глаз от женских образов. Платья и аксессуары, прически и мейкап – все продумано до мелочей. С переменами в жизни главной героини меняется и ее гардероб – как в лучших традициях мейковер-шоу.

За фантастические костюмы Джуно Темпл и других участников актерского состава отвечала дизайнер Джо Томпсон. В индустрии она уже более 30 лет, и среди ее проектов – ретродрама “Молодой Морс”, фильм “Маленькое красное платье” и сериал “Дрянь”.

Актерский состав

В центре сериала истории двух прекрасных девушек – наивной новоприбывшей Люси и искушенной куртизанки Шерифы. Роль Люси блестяще исполнила обладательница премии BAFTA в номинации “Восходящая звезда” британская актриса Джуно Темпл. Ей удивительно идут исторические драмы – зрители запомнили ее по ярким работам в фильмах “Еще одна из рода Болейн” и “Искупление”. Темпл успела сыграть в двух крупных телепроектах – “Винил” и “Электрические сны Филипа К. Дика”, а также в “Колесе чудес” Вуди Аллена.

Роль Шерифы досталась ливанской актрисе Юмне Марвин, которая отлично справилась со своим первым англоязычным проектом. Яркости сериалу добавляет классная актерская команда, сплошь состоящая из знакомых лиц: Хью Скиннер (“Дрянь!), Рафаэль Аклок (“Миссия невыполнима: Последствия), муза Альмодовара Росси де Пальма (“Женщины на грани нервного срыва”, “Разомкнутые объятия”), Нина Сосанья (“Благие знамения”, “Убивая Еву”), Жан-Марк Барр (“Рассекая волны” и др. фильмы Ларса Фон Триера) и многие другие.

Джуно Темпл и Юмно Марвин в сериале “Маленькие пташки” Рафаэль Аклок

От участницы “Сандэнса” и призера Берлинале

Режиссером сериала тоже выступила женщина – талантливая Стэйси Пассон. Свой яркий дебютный фильм “Сотрясение” она представляла на кинофестивале “Сандэнс” в 2013 году, а позже получила за него приз от жюри Берлинале. С тех пор Пассон успела поработать на площадках таких суперуспешных сериалов, как “Карточный домик”, “Миллиарды”, “Любовники”, “Американские боги”, “Каратель” и другие. А в 2018 году выпустила полнометражный триллер “Мы всегда жили в замке” по одноименному роману Ширли Джексон.