Мнения: Импортозамещение как новая реальность

03.08.2020, 19:48, Новости дня

Программа импортозамещения в РФ реализуется с 2014 года. За шесть лет достигнуты первые результаты: в ряде отраслей, таких как тяжелое, нефтегазовое и пищевое машиностроение, доля отечественной продукции возросла на 15-25%.

Программа импортозамещения в РФ реализуется с 2014 года. За шесть лет достигнуты первые результаты: в ряде отраслей, таких как тяжелое, нефтегазовое и пищевое машиностроение, доля отечественной продукции возросла на 15-25%.

Этого, конечно, недостаточно. Недавно Минпромторг выступил с инициативой продления программы импортозамещения до 2024 года. На этот раз ее главная цель – синхронизировать импортозамещение с нацпроектами, в результате чего планируется повысить глобальную конкурентоспособность отечественной продукции.

Обновление программы импортозамещения невозможно без учета Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года, которую в январе 2020 года подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предусматривается, что «доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) – 59,1%, объем экспорта электронной продукции – 12 млрд 20 млн долларов».

Таким образом, следующий этап развития импортозамещения будет связан с развитием гражданских отраслей и созданием технологических цепочек – от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции.

Главные результаты

Но уже сейчас реализация программы импортозамещения позитивно влияет на экономику регионов, в которых локализованы крупные предприятия. Российские промышленные компании начали создавать свою собственную «экосистему», избавляясь от технологической зависимости от экспорта. Создаются новые рабочие места.

На КЭАЗе (Курский электроаппаратный завод) – 1500 рабочих мест. При этом на 2019 г. доля автоматических выключателей российского производства составляет чуть более 10% от всей емкости рынка РФ. Увеличение российского производства только автоматических выключателей до 50% потребления может дать дополнительно около 5000 квалифицированных рабочих мест. И это возможно – при государственной поддержке российских производителей и нормальном регулировании импортозамещения – когда теория не расходится с практикой.

Другой важнейший аспект – локализация производства, то есть, снижение зависимости от иностранных поставщиков. Например, нам удалось локализовать более 95% производства деталей и узлов на своем предприятии, а также развернуть внутри своей экосистемы все производственные процессы, от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой продукции.

Региональные предприятия, являющиеся локомотивами импортозамещения, становятся сегодня локальными центрами инноваций. Новая программа Минпромторга направлена на еще большее включение регионов в импортозамещение. Базовые условия для этого уже есть — в стране функционирует обширная сеть инновационных хабов, включающая более 200 индустриальных парков и технополисов.

К примеру, в 2015 году в Курской области создан негосударственный индустриальный парк «СОЮЗ» с единой обустроенной территорией для новых производств, инноваций и логистики. Brownfield-площадка способствовала кооперации компетенцией крупных производителей –Курского электроаппаратного завода, Счетмаша, Курского завода композитных материалов и других резидентов. Уже через три года резиденты индустриального парка «расширили границы» и 10 промышленных предприятий объединились в Научно-производственный электротехнический кластер. Участники кластера решают проблемы импортозамещения, локализации продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров, а также работают над реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Первые годы внедрения программы импортозамещения показали: в РФ есть компании, обладающие необходимыми ресурсами и специалистами, способные не просто копировать чужой опыт, а создавать собственный, уникальный, востребованный на рынке продукт.

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