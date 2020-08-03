Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

03.08.2020, 17:01, Разное

Томас Маркл-младший, сводный брат герцогини Сассекской, дал эксклюзивное интервью Sunday People. В нем мужчина выразил сожаление, что его сестра перестала общаться с их отцом, Томасом Марклом. Более того, отец так устал от непрекращающихся скандалов, что бросил надежду примириться с Меган.

Томас Маркл-младшийЧто касается воссоединения, он полностью разочаровался в Меган и Гарри. Он не доверяет ей и не хочет знать этого человека из-за лжи, манипуляций и обмана. Недавно он отметил 76-й день рождения – разумеется, Меган не соблаговолила его поздравить,- рассказал Томас-младший. Но с кем Томас-старший, который живет в Росарито, Мексика, все еще отчаянно пытается встретиться, так это со своим годовалым внуком Арчи:

Он будет бороться и использовать все возможности, необходимые для встречи с Арчи. Он хочет хотя бы раз обнять этого маленького мальчика.

Рассказал Маркл и о том злосчастном письме, из-за которого Меган и Гарри судятся с издателем Mail On Sunday. По словам Томаса, его отец обнародовал лишь часть письма, ведь другая часть содержит “ужасающие” и “очень ранящие” строки.

Отец Меган – Томас МарклНапомним, еще в октябре прошлого года Меган вместе с принцем Гарри подали в суд на газету Mail On Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом Томасом Марклом. По делу состоялось несколько слушаний, и первый раунд в Верховном суде Великобритании экс-монархи проиграли. Теперь, как сообщает Daily Mail, герцогиня обязуется выплатить около 67 тысяч фунтов стерлингов в качестве покрытия судебных издержек издателя Mail on Sunday.

Меган Маркл и принц Гарри