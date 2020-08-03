«Мы едим мясо, а вы едите капусту!»

03.08.2020, 16:45, Разное

24 июля 1959 года состоялись легендарные «Кухонные дебаты» — серия импровизированных диалогов между вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущёвым.

Совместные фотографии Никсона и Хрущева не только в рамках встречи в Сокольниках, но и за их пределами (кстати, «кухонными» они называются потому, что проходили на выставке на «кухне типичного американского дома»):

Хрущев и Никсон на «кухне типичного американского дома». (pinterest.com)

Хрущев и Никсон дебатируют. (pinterest.com)

Никсон и Хрущев в парке «Сокольники». (pinterest.com)

Никсон и Хрущев смеются. (pinterest.com)

Хрущев и Никсон пропускают по бокальчику. (pinterest.com)

Хрущев и Никсон осматривают американскую выставку. (pinterest.com)

Хрущев и Никсон катаются на катере. (pinterest.com)

Перед выставкой Хрущёв с Никсоном катались на катере по Москве-реке, периодически подплывая к купающимся. Никита Сергеевич, каждый раз притворно хмурясь, зычно кричал отдыхающим согражданам:

— А ну-ка скажите нам, вы у нас порабощены или нет? Вы рабы?

— Нет! Мы не рабы! Рабы не мы!

Хрущёв поворачивал довольное лицо к Никсону, лукаво вопрошая:

— Разве эти люди похожи на рабов коммунизма?

Никсон в ответ лишь хитро улыбался, пожимая руки, тянущиеся к нему со всех сторон.

Никсон и Хрущев на территории выставки. (pinterest.com)

Никсон выступает на открытии выставки. (pinterest.com)

Никсон, Суходрев, Подгорный, Брежнев. (pinterest.com)

Никсон и Хрущев. (pinterest.com)

Прогуливаясь по выставке в компании Хрущева, Никсон остановился возле модели кухни пригородного американского дома, там между политиками вспыхнул длительный спор. По словам фотографа Эллиотта Эрвитта, снявшего знаменитую фотографию, где Никсон тычет пальцем в Хрущева, в дебатах проскочили две фразы, которые не вошли ни в одну из публикаций.

Никсон сказал: «Мы богатые, а вы бедные. Мы едим мясо, а вы едите капусту!». Хрущев ответил просто: «Да пошел ты!».