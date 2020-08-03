 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж спустя 16 лет отношений

03.08.2020, 13:35, Разное

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж. Избранником главы финского правительства стал экс-футболист Маркус Ряйккёнен, выступавший за клубы ТПВ и “Ильвес”, а ныне занимающий должность директора по связям с общественностью в Академии маркетинга Тампере. До бракосочетания пара состояла в отношениях на протяжении 16 лет.

Санна Марин и Маркус РяйккёненЯ счастлива и благодарна, что могу разделить свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы много видели и пережили вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга. Мы жили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Ты для меня единственный. Спасибо за то, что ты рядом со мной,- написала 34-летняя Санна, свадьба которой состоялась в ее официальной резиденции. Вместе с Ряйккёненом Марин воспитывает 2,5-годовалую дочь Эмму. Примечательно, что в декретном отпуске по уходу за малышкой находился именно Маркус.

Санна Марин и Маркус Ряйккёнен с дочкойОтметим, Санна Марин окончила Университет Тампере и стала первым человеком в семье с высшим образованием. Ее политическая карьера началась в 2013 году, когда она возглавила городской совет. Следом были выборы в депутаты парламента и должность министра транспорта и коммуникаций – так Санна и дослужилась до руководителя кабинета министров. По словам Марин, своим успехом она обязана матери, всегда поддерживающей ее в любых начинаниях, и стране: “Я выросла в настоящем государстве всеобщего благосостояния, и я благодарна обществу за поддержку, которое оно оказывало мне в самые трудные времена”. В начале декабря 2019 года представительница социал-демократической партии возглавила правительство страны, а заодно стала самым молодым действующим премьером в мире. К сожалению, на лаврах Санна почивала недолго: ее ­рекорд был побит 7 января ­2020-го, когда 33-летний Себастьян Курц был выбран на аналогичную должность в Австрии. 





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