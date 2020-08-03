Семь гномов из Освенцима: Печальная судьба семьи Овиц

03.08.2020, 13:18, Разное

Когда в руки нацистского врача-изувера Йозефа Менгеле попала семья евреев-карликов из семи человек, он радостно заулыбался, а потом сказал, что теперь ему работы хватит на последующие двадцать лет.

В семье было 12 человек, большинство из которых имели диагноз ахондроплазия – врожденная карликовость. Все они пошли от их отца Шимсона Эйзика Овица, который сам был карликом и у которого за два брака родилось десять детей, семь из которых унаследовали карликовость.

Когда дети Шимсона подросли, они решили воспользоваться своей уникальной внешностью для заработка и основали музыкальный коллектив карликов. Они пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали и устраивали театральные представления, разъезжая по Румынии, Венгрии и Чехословакии в 1930-х и 1940-х годах.

Сам Шимсон Овиц был родом из Трансильвании и поэтому музыкантов многие звали "трансильванскими гномами". Официальное название труппы было "Джаз-бэнд лилипутов". Карликам помогали их два высоких родственника, которые не показывались публике, но работали за кулисами. Карлики отлично пели на идише, венгерском, румынском, русском и немецком языках.

Когда в сентябре 1940 года территория Северной Трансильвании была захвачена Венгрией, был издан закон, запрещающий людям еврейского происхождения выступать с представлениями для неевреев. Однако семье Овиц каким-то образом удалось обойти этот запрет и в их документах не было указано, что они евреи.

Таким образом им удалось выступать с концертами вплоть до 1944 года. В мае 1944 года их тайна о еврейском происхождении была внезапно раскрыта и всю семью арестовали и отправили в концлагерь Освенцим. Во время депортации одному из высоких братьев Овиц удалось сбежать, но позже его поймали и казнили.

Элизабет Овиц помнит как впервые увидела доктора Йозефа Менгеле, это было на железнодорожной платформе, он стоял и лично командовал каких людей куда отправить. Кого в обычные бараки, а кого в его "клинику". Особенно его интересовали близнецы, но также люди с необычными врожденным отклонениями. В том числе карлики.

Йозеф Менгеле печально известен под прозвищем "Ангел Смерти из Освенцима" или "Доктор Смерть". Он проводил над узниками странные, жуткие и совершенно бесчеловечные эксперименты, зачастую не применяя обезболивающих. Считается, что его жертвами стали десятки тысяч человек, однако подлинный масштаб его действий до сих пор точно неизвестен, ведь он уничтожил все свои архивы, когда бежал из Освенцима.

Когда Менгеле увидел целую семьи карликов, он даже заулыбался от удовольствия, по словам Элизабет. Для него это было новое поле для экспериментов.

"Теперь у меня будет работа в течении следующих двадцати лет, теперь у науки появится новый предмет для изучения", – заявил Менгеле по словам той же Элизабет.

Элизабет и ее братьев и сестер увели в медицинские бараки и распределили по разным комнатам, так что они практически не видели друг друга. А потом над ними стали проводиться эксперименты.

Менгеле очень ценил то, что ему досталась целая семья карликов, поэтому даже организовал для них кое-какое подобие жилых удобств. У Овицах в комнатах было где помыться, на чем спать, им разрешили оставить свою одежду и кормили их тоже в достатке.

Менгеле также не подвергал их смертельно опасным опытам, однако на этом его "гуманизм" заканчивался. Для Элизабет самыми страшными были те эксперименты, во время которых ее и ее сестер клали на гинекологическое кресло.

"Они привязывали нас к столу и начинали систематические пытки. они вводили в нашу матку разные вещи, извлекали кровь, протыкали нас, забирали образцы тканей. Невозможно выразить словами ту невыносимую боль, которую мы испытывали и она продолжалась и после прекращения опытов".

Братьям Элизабет доставалось не меньше. За время проведенное в Освенциме, к ним также доставили двух других мужчин-карликов, однако для Менгеле они были менее ценными. Новичков убили, а кости выварили, чтобы из их скелетов сделать медицинское пособие.

Гинекологические эксперименты в какой-то момент стали настолько опасными, что даже хирурги, которые их проводили, отказались от очередного, потому что посчитали, что женщины-карлики не переживут этого. Менгеле послушался их, ему хотелось сохранить карлиц живыми как можно дольше.

Однако вместо этого эксперимента он подверг их другому, не менее болезненному и садистскому.

"Они решили извлечь спиномозговую жидкость из нашего позвоночника. Потом захотели удалить волосы с наших тел. Потом начали болезненные тесты на мозге, области носа, рта и рук. Все этапы они документировали иллюстрациями".

У нескольких Овицев по приказу Мангеле вытащили костный мозг из костей и выдергивали зубы. Некоторым закапали в глаза что-то, что частично лишило их зрения.

Чем больше опытов Менгеле проводил на несчастных карликах, тем больше он страдал от того, что это видит лишь он и его сотрудники. Поэтому позже он начал показывать семью Овиц старшим офицерам, которые приезжали в Освенцим для проверки. Для этого карликов раздевали догола и выставляли на сцену как живые объекты анатомического театра. Рядом за трибуной Менгеле читал свои лекции о карликах и их "низшей" генетике.

Однажды Менгеле пришла идея снять для Адольфа Гитлера развлекательный фильм с участием семьи Овиц. Он заставил их танцевать и петь песни на немецком, все это было заснято на камеру и послано в Берлин.

В общей сложности семья Овиц прожила в Освенциме 7 месяцев. 27 января 1945 года советские солдаты освободили Освенцим и Елизабет и ее родные были спасены от близкой смерти. Всего за пару дней до освобождения Менгеле подошел к Элизабет с коллекцией стеклянных глаз и стал подбирать их оттенок. Было ясно, что он хочет превратить Элизабет в экспонат своего анатомического музея.

После освобождения семья Овиц некоторое время жила в лагере для беженцев, а потом решили вернуться в свою родную Трансильванию. Они нашли дом разграбленным и уехали оттуда уже навсегда. Последующие четыре года Овицы путешествовали по разным странам Восточной и Центральной Европы.

Назло всем невзгодам они пытались снова начать свою музыкальную карьеру, вспоминая песни и заставляя себя забыть о пережитых ужасах и боли в искалеченных телах.

В 1949 году вся семья улетела в Израиль и там они с новыми силами начали свою музыкальную карьеру. Они имели большой успех и всегда собирали много публики. Элизабет прожила еще много лет, прежде чем скончалась в 1992 году.

Из-за гинекологических опытов Менгеле или из-за узкого таза никто из женщин Овиц не смог иметь детей, потомки Овицев родились лишь по линии братьев Элизабет. Никто из семи карликов семьи Овиц до наших дней не дожил, последний – Перла Овиц скончалась в 2001 году.