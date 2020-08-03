В Сети появилась ранее не опубликованная фотография принца Луи

03.08.2020, 11:15, Разное

Еще в апреле младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось 2 года. В честь этого события на странице Кембриджей в соцсети было опубликовано сразу три новых портрета принца, сделанных герцогиней. Но не все снимки были показаны широкой публике, по крайней мере, один из них был припасен для другого случая – открытки в качестве благодарности за поздравление. Снимок, который рассылался друзьям Кембриджей, пусть через несколько месяцев, но оказался в Сети.

Ранее не опубликованный портрет ЛуиИ новый, и прошлые снимки Луи были сделаны герцогиней Кембриджской в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке. Вместе с портретами Луи в апреле был опубликован и радужный отпечаток его руки, впоследствии помещенный на окне дома как дань уважения медицинским работникам по всей стране, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что идея размещать подобные рисунки в окнах домов возникла в Италии, затем ее подхватили и другие страны.

Фото Луи, показанное в апрелеНапомним, третий ребенок герцогов Кембриджских родился 23 апреля в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола.