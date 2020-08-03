 

В Сети появилась ранее не опубликованная фотография принца Луи

03.08.2020, 11:15, Разное

Еще в апреле младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Луи, исполнилось 2 года. В честь этого события на странице Кембриджей в соцсети было опубликовано сразу три новых портрета принца, сделанных герцогиней. Но не все снимки были показаны широкой публике, по крайней мере, один из них был припасен для другого случая – открытки в качестве благодарности за поздравление. Снимок, который рассылался друзьям Кембриджей, пусть через несколько месяцев, но оказался в Сети.

Ранее не опубликованный портрет ЛуиИ новый, и прошлые снимки Луи были сделаны герцогиней Кембриджской в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке. Вместе с портретами Луи в апреле был опубликован и радужный отпечаток его руки, впоследствии помещенный на окне дома как дань уважения медицинским работникам по всей стране, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что идея размещать подобные рисунки в окнах домов возникла в Италии, затем ее подхватили и другие страны.

Фото Луи, показанное в апрелеНапомним, третий ребенок герцогов Кембриджских родился 23 апреля в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Прокуратура запросила шесть лет колонии для диспетчеров

26.06 / Виктория Боня кардинально сменила имидж при помощи онлайн-редактора

11.07 / Алена Водонаева прокомментировала слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович

11.07 / Мнение: Простой

03.07 / Мнение: Строительство 3-го китайского авианосца

02.07 / Мнение: Фантомная реальность

01.07 / СК Норильска возбудил уголовное дело

29.06 / Десятки тысяч россиян остались за границей

28.07 / Юлия Липницкая показала новорожденную дочь

17.07 / В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска