 

Джиган отметил 35-летие с Оксаной Самойловой и детьми на вечеринке в Москве

03.08.2020, 10:10, Разное

Вчера рэпер Джиган отмечал 35-летие, в честь чего была организована летняя вечеринка на одной из летних террас Москвы. Главными гостями праздника стали жена музыканта, Оксана Самойлова, и их дети – Ариела, Лея, Майя и Давид. Несмотря на желание, хотя и нереализованное, развестись, Самойлова смогла закрыть глаза на обиды и продолжить совместную жизнь с Джиганом.

С днем рождения!

– пусть сухо, но поздравила Оксана мужа в соцсетях, опубликовав совместный снимок с их детьми. Если девочки были одеты в одинаковые пышные платья, то единственный сын пары, Давид, “выбрал” стильный голубой костюм. Кульминацией вечеринки стал вынос праздничного торта, украшенного фигуркой поющего Джигана и золотыми львами.

Джиган и Оксана с детьми“Моя любовь”, – подписал снимок ДжиганНапомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значился Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела была заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”. Но в июне этого года стало известно, что Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой. По данным Mash, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон. 

Утром дочки поздравили папу стихами и самодельными открытками





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