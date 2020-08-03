История об инопланетянине Ауссо, который похитил охотника

03.08.2020, 9:22, Разное

Во время охоты на оленя мужчина из Вайоминга повстречал пришельца, прилетевшего на Землю также для охоты на оленей. Этот пришелец угостил охотника необычными пилюлями, а потом похитил и увез на свою планету.

25 октября 1974 года 41-летний Карл Хигдон, работавший в нефтяной отрасли, поехал на выходные в лес на охоту.

По совету бывалого охотника, которого он случайно встретил ранее, он выбрал район Национального леса Medicine Bow National Forest в округе Карбон, штат Вайоминг (США).

Хигдон и сам был опытным охотником, но в этих местах еще не бывал. Это оказалась отдаленная и безлюдная область, где в лесу практически не было следов присутствия человека.

Хигдон доехал сюда на автомобиле по грунтовой дороге, а потом пошел пешком через небольшой поросший лесом холм. Когда он оказался на другой стороне холма, он тут же наткнулся на стадо оленей, один из которых был большим и красивым самцом с ветвистыми рогами – желанной добычей для любого охотника.

Не веря своей удаче, Хигдон уже собрался застрелить оленя, когда произошло нечто очень странное. Он прицелился, выстрелил, но внезапно выстрел оказался полностью беззвучным, а винтовка не произвела отдачи. А потом Хигдон в изумлении смотрел как пуля из винтовки летит впереди как в очень замедленной съемке.

В таком замедленном темпе пуля пролетела всего несколько метров, а потом резко упала на землю, словно наткнулась на невидимый барьер. И когда охотник смотрел на это и дивился, он заметил, что вся атмосфера вокруг него стала напряженной, словно заполненной статическим электричеством.

Хигдон дошел до пули, чтобы подобрать ее и увидел, что она расплющена, словно ударилась о нечто очень крепкое. Олени к тому времени уже убежали с поляны, однако Хигдон стоял там не один.

"Я услышал шум, словно ветки хрустнули, посмотрел направо и там в тени деревьев я увидел человеческую фигуру", – рассказывал охотник.

Ростом фигура была с высокого человека и на ней был обтягивающий черный комбинезон, похожий на костюм для подводного погружения. На нем болтались пара ремней безопасности, а на талии был металлический пояс с украшением в виде желтой звезды.

Несмотря на человекоподобность, голова существа была совсем не человеческой. Ушей у него не было, глаза были маленькими и глубоко посаженными, рот приоткрытая щель, из которой виднелись три крупных зуба, а из лба росли два коротких "усика". Волосы на голове существа были похожи на солому и стояли вертикально вверх.

Шеи у существа словно не было вообще, жуткая голова сидела прямо на плечах, сливаясь с телом. Руки были очень длинными, при этом у одной руки на конце вместо кисти было нечто, похожее на долото, а у другой руки кисти не было вообще.

Эта странная сущность пару мгновений смотрела на Хигдона, а потом сделала к нему несколько шагов и спросила его на прекрасном английском языке "Как дела?". Ошеломленный Хигдон через пару секунд на автомате ответил "Хорошо".

Существо кивнуло на это и подошло еще ближе. Оно не выглядело угрожающим, а потом спросило у Хиглона голоден ли он. Не дождавшись ответа охотника, существо вытащило откуда-то пластиковый пакет и отправило его по воздуху словно с помощью телекинетики в сторону охотника. Тот поймал пакет, открыл его кое-как и нашел внутри четыре "пилюли".

Существо сказало, что эти пилюли дадут ему сытости на целый день. Охотник вытащил одну и проглотил, а остальные положил в карман. Потом существо наконец представилось и сказало, что его зовут "Ауссо Один" (Ausso One), а потом указало на нечто позади себя. Хигдон увидел там прозрачный кубовидный объект, похожий на большую коробку. Он не видел там ни входа, ни окон, ни шасси. "Коробка" просто стояла на земле.

"Она была намного меньше любого из наших коммерческих или военных самолетов. Вы подумаете, что я сумасшедший, но эта крошечная штука была в высоту около 1,5 метра, 1,8 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Крошечное – единственное слово, которое я мог подобрать для описания его размеров".

Ауссо Один спросил у Хигдона, хочет ли он прокатиться на этом, и прежде чем охотник ответил, он каким-то образом оказался внутри "коробки". Похоже его туда телепортировали. Он не понимал, как уместился в этом крошечном пространстве, но его тут же охватила паника, когда он увидел, что его руки и ноги связаны какими-то лентами.

Когда он немного успокоился и пришел в себя, то увидел в той же коробке некое "силовое поле", в котором "плавало" пять оленей. Он были словно заморожены и у него была уверенность, что это те же самые олени, которых он видел на поляне. Потом он увидел в этой же "коробке" (внутри она очевидно была куда больше по размерам, чем казалась снаружи) еще одно существо из расы Ауссо.

Это существо подошло к охотнику и надело ему на голову некий шлем. Потом корабль взлетел и Хигдон мог видеть через прозрачные стены, как они поднялись вверх и там внизу у холма стоял его автомобиль. Ауссо показал на него каким-то прибором и грузовик, к ужасу Хигдона, исчез. Потом они поднялись еще выше и теперь они оказались на орбите Земли.

Потом они полетели в глубокий космос и Ауссо сказал, что они пролетели "163 тысячи световых миль" от Земли. Они оказались на новой планете, где корабль приблизился к огромной башне.

"Вокруг башни вращались множество разноцветных огней, как мощные прожекторы, они были настолько яркими, что было больно держать глаза открытыми. Я пытался закрыть лицо руками и закричал "Отключи их! Они меня сжигают!" Я не мог терпеть их жара".

Что было дальше, Хигдон помнит с трудом. В какой-то момент он увидел снаружи группу людей, но он не понимал, почему они тут и кто они такие. А потом Ауссо рассказал ему, что его раса регулярно прилетает на Землю, чтобы поохотиться и ловить рыбу. Далее охотника поместили в некую комнату, где его просканировал какой-то прибор. Ауссо сказал, что охотник не подходит для их целей и поэтому они вернут его обратно домой.

На Земле они оказались так же быстро, как улетели с нее. Прежде, чем освободить Хигдона, Ауссо забрал у него пакет с "пилюлями", а потом хотел забрать и его ружье, но сказал, что ему запретили это сделать. После этого пришельцы исчезли и Хигдон оказался в лесу, полностью дезориентированный и напуганный.

Он бродил по нему, пока кое-как не нашел какой-то транспорт, залез в него и лишь немного придя в себя, он понял, что это на самом деле его машина. С помощью рации он подал сигнал бедствия и потом сидел в машине и дрожал, ожидая помощи. Когда до него добралась поисковая группа, оказалось, что его машина стояла на дне глубокого лесного ущелья в 5 милях от того места, где он ее оставлял.

Рядом не было никаких дорог и в ущелье не вели следы шин, так что этот факт уже был хорошим доказательством правоты слов Хигдона. Среди поисковиков была и жена Хигдона, но он не сразу ее узнал от перенесенного стресса. Позже окажется, что в этом районе накануне похищения охотника другие люди видели в небе странные огни.

Когда Хигдона нашли, он был в таком смятении, что мало что мог рассказать. Он лишь твердил про пулю, которая расплющилась при ударе о что-то невидимое. Большая часть его воспоминаний были получены с помощью регрессивного гипноза. Потом было проведено медицинское обследование охотника и выяснилось, что из его легких пропали рубцы, которые остались от давно перенесенного туберкулеза, а из почек пропали камни, от которых он давно мучился.

В кармане его куртки нашли сплющенную полю и исследование показало, что она могла получить такие повреждения лишь попав в очень твердую поверхность. Тверже, чем дерево или камень в лесу.

Позже Хигдона неоднократно называли мошенников, который якобы выдумал все это, чтобы стать известным, однако как минимум странный факт нахождения его машины в том месте, где она никак не могла оказаться по законам физики, показывает, что эта история реальна.