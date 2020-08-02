В стиле Бейонсе: Адель повторила образ “Королевы Би” с ее нового альбома

02.08.2020, 18:17, Разное

В последний день июля в сети появился новый визуальный альбом Бейонсе Ноулз Black is King. И по-видимому, эта пластинка понравилась не только фанатам Королевы Би по всему миру, но и некоторым ее коллегам. Певица Адель так и вовсе настолько вдохновилась яркими образами из клипов Ноулз, что решила повторить один из них у себя дома и примерить костюм Marine Serre, который та носит в клипе Already. А после — поделилась этим снимком в Instagram.

Спасибо тебе, Королева, за то, что позволяешь нам всем чувствовать любимыми благодаря твоему искусству,

— подписала свою публикацию Адель, которая ради “фото по мотивам” даже закрутила в кудри свои обычно гладкие волосы и стала еще больше похожа на предмет своего вдохновения.

Фото из Instagram Адель

Это уже не первый раз, когда британская исполнительница признается в любви своей коллеге. Еще во время получения премии Grammy в 2017 году она призналась, что обожает Бейонсе, которая также претендовала на эту награду со своей пластинкой Lemonade:

Я смущена и очень благодарна. Но главный исполнитель всей моей жизни — Бейонсе, и ее альбом оказал на меня большое влияние. Все мы здесь обожаем тебя. Ты наш свет.

Еще раньше этого выступления Адель также рассыпалась в комплиментах в сторону коллеги в одном из интервью:

Я недавно говорила с ней и призналась, как почетно для меня — быть номинированной с ней в одной категории. И она была очень мила, как и ожидалось. Я фанат ее музыки с 11 лет.

Бейонсе в костюме Marine Serre в клипе Already

На снимок в стиле Бейонсе поклонники Адель отреагировали призывом: две исполнительницы обязаны организовать коллаборацию и спеть вместе. А также — в очередной раз отметили отличную физическую форму Адель. Ранее певица редко позволяла себе обтягивающие наряды и предпочитала им балахоны. Но после того, как Адель решила перейти на правильное питание и начала регулярно заниматься спортом, внешний вид певицы довольно сильно изменился. По словам тренера Адель Камилы Гудис, имнно упорство певицы дало такой результат. Также “коуч” поясняет, что главным для нее во время похудения было соблюдать режим со строгим расписанием приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам.

Ей приходилось много тренироваться в зале, но все-таки 90 процентов успеха в таком деле – диета,

– объясняет Камила.

Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!

Фото из Instagram Адель, май 2020 года