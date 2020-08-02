Извинений недостаточно: шоу Эллен Дедженерес под угрозой закрытия из-за обвинений в расизме и буллинге

02.08.2020, 16:02, Разное

Кажется, дни знаменитой программы одной из самых известных голивудских телеведущих сочтены — во всяком случае именно об этом можно подумать, глядя на все новые неприглядные подробности об изнанке этого шоу. Сначала в апреле стало известно, что Эллен не выплачивает гонорары своей постоянно команде, а на карантине так и вовсе наняла других людей, которые помогали ей делать шоу в онлайн-формате. Затем — в интернете появились заявления сразу нескольких работавших на передаче сотрудников, которые обвинили ее продюсеров в оскорбительных высказываниях, расизме и буллинге. Вишенкой на торте стало недавнее заявление исполнительного телепродюсера из Австралии Нила Брина, который заявил, что во время визита Эллен на его шоу Australia’s Today ему вообще запрещали смотреть на ведущую и обращаться к ней. В конце этой недели Дедженерес впервые публично прокомментировала эту ситуацию и опубликовала в издании The Hollywood Reporter обращение к своим работникам, пообещав исправиться. Но кажется, что этим ведущая лишь еще больше подлила масла в огонь.

Многих смутило, что Эллен предпочла сделать вид, что ничего не знала о происходящем на ее шоу и якобы не принимала никакого участия в расистских шутках и оскорбительных комментариях, которые то и дело позволяли себе продюсеры ее шоу. Так, американский комик Брэд Гарретт, который был гостем программы Дедженерес свыше 5 раз, заявил в Twitter:

Простите, но эта проблема идет от самой верхушки. Знаю больше, чем одного человека, который пострадал от действий Эллен. И это общеизвестная информация.

Слова Брэда затем подтвердила еще одна актриса — звезда трилогии “Назад в будущее” Лиа Томпсон.

Хилари Клинтон на шоу Эллен Дедженерес

Одновременно с этим в сети начали курсировать слухи, что в ближайшее время самой Дедженерес грозит увольнение. Однако один из продюсеров шоу Энди Ласснер косвенно опроверг эти слухи: в своем блоге он пошутил, что для него все заключения 2020-го года только начинаются. Сочувствующие пользователи тут же начали писать ему: “Мы желаем тебе самого лучшего, надеемся, когда шоу снимут с эфира из-за этих обвинений, ты быстро найдешь работу”. На это Ласснер ответил:

Никого не снимают с эфира.

Между тем, новости о печальном финале шоу продолжают курсировать в сети. Журналисты издания The Sun даже сообщили, что уже готова замена Эллен — и это ведущий Джеймс Корден, который сейчас работает на Late Late Show. Другие инсайдеры сообщают, что и сама Дедженерес подустала от роли ведущей и может воспользоваться ситуацией, чтобы покинуть свое кресло в эфире. Наконец, третья сторона — еще одни анонимные источники из команды шоу, заявляют, что никуда уходить она не собирается и в скором времени появится в эфире: 24 августа она должна принять участие в программе “Игра игр Эллен”, а 9 сентября — в первый раз после начала пандемии посетить съемочную площадку программы. Из этих разрозненных данных ясно одно: в случае разрыва отношений и окончания работы шо сложносочиненный контракт ведущей с компанией Warner Bros. никого не оставит победителем.

Эллен Дедженерес

По слухам, которые также были опубликованы в The Hollywood Reporter, одним из первых после указанного внутреннего расследования свой пост покинет продюсер Эд Глэвин. Мужчина был назван в числе главных тиранов программы в издании Buzzfeed, которое опубликовало жалобы работников шоу Эллен. Также ранее сообщалось, что в ближайшее время практически со всеми бывшими и нынешними работниками шоу будут проведены интервью, в которых будут обсуждаться курсирующие вокруг передачи обвинения в расизме и буллинге.