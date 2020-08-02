Линдси Уильямс о планах иллюминатов по установлению Нового мирового порядка

02.08.2020, 10:43, Разное

Баптистский священник и магнат Линдси Уильямс, который является участником знаменитого Бильдербергского клуба, куда входят представители мировой элиты, дал прессе сенсационное интервью. В нем Уильямс поведал о планах сильных мира сего, в частности, американского правительства, и перспективах, которые ожидают человечество в самом ближайшем будущем.

Считается, что Бильдербергский клуб, в котором якобы состоит Уильямс, возник в 1954 году, когда самые влиятельные люди со всего мира съехались для переговоров в отель “Бильдерберг” в голландском городе Остербеке… С тех пор эти встречи стали ежегодными и проводятся в разных местах.

По словам Уильямса, во главе политической и бизнес-элиты мира стоит тайное общество иллюминатов, известное еще со времен Средневековья. Орден баварских иллюминатов был основан в 1776 году в Ингольштадте философом, теологом и профессором юриспруденции Адамом Вейсгауптом. Существует версия, что иллюминаты до сих пор тайно управляют миром и именно их следует винить в различных катаклизмах, политических и экономических кризисах.

Иллюминаты готовят банковский кризис

Сейчас иллюминаты будто бы готовят полномасштабный банковский кризис. Это произойдет в течение двух лет. И никакие инвестиции не спасут людей от краха. Единственный способ сохранить свои сбережения — вложить их в золото и серебро.

Если же у вас есть ипотечный кредит, постарайтесь погасить его как можно быстрее, советует Линдси. Лучше продать просторную недвижимость и купить поскромнее, иначе вы рискуете остаться вообще без жилья!

Практически все крупные банки мира контролируются иллюминатами, утверждает Уильямс. Они скупают мелкие банки, чтобы удержать в руках финансовый контроль. Президент США и конгресс тоже подконтрольны Бильдербергскому клубу. Сейчас через конгресс пытаются провести закон о кибербезопасности и закон о налоге на выбросы углерода.

Вот еще факты, сообщенные Уильямсом. Американские власти приняли скрытый законопроект, который контролирует использование огнестрельного оружия, эвтаназию и некоторые другие вещи.

США также скрывают свою зависимость от Китая. Много лет назад по инициативе Совета по международным отношениям (CFR) и Трехсторонней комиссии Соединенные Штаты были вынуждены отдать Китаю Панамский канал. Сейчас во владении Китая все греческие порты. Эта страна является крупнейшим в мире добытчиком природных минеральных ресурсов. Ей принадлежит половина добычи этих ресурсов в Австралии, множество шахт в Африке, на Ближнем Востоке, в США и Канаде.

По сути дела, у Китая монополия на 90 процентов всех редкоземельных минералов. Он производит 80 процентов всех компонентов оружия для американской армии. Кроме того, Китай может проводить торговые операции в любых видах международной валюты.

Россия также представляет опасность для Соединенных Штатов как крупнейший производитель нефтегазовых ресурсов. Но США вряд ли начнут войну против Китая или России, так как вся перерабатывающая промышленность Америки находится опять-таки в Китае!

Пока в планах глобалистов провоцирование кризиса на Ближнем Востоке. С этой целью Goldman Sachs Bank, City Bank и Международный валютный фонд готовят финансовый паралич Ирану. Иранцам специально продают компьютеры с вирусами, чтобы разрушить их финансовую систему.

Иллюминаты и проект “Дьявол”

Но самые шокирующие сведения касаются проекта Devil’s Mesia (Мессия Дьявола). “Вводится в действие проект “Дьявол” — мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу Новому Мировому Порядку”, — заявил Уильямс.

Именно с “дьявольским” проектом связана пропаганда гомосексуализма, порнографии, разврата, черной магии, которая ведется в последнее время, добавляет Уильямс. Иллюминаты таким образом пытаются подготовить человечество к приходу Антихриста и установлению “One World Religion” (Единой мировой религии).

Пока установлен контроль над церковью. (Имеется в виду в США). Национальный совет церквей сегодня финансируется за счет фондов Рокфеллера, Карнеги и Форда. Они ратуют за всемирное объединение христиан в религиозные общины. Священникам в США и некоторых других странах запрещается выступать, например, против гомосексуализма, и в случае жалоб на отсутствие толерантности священнослужителя к геям местные власти имеют право закрыть церковь.

”Они сознательно уничтожают цивилизацию, — говорит Уильямс. — С помощью Бильдербергского клуба осуществляется полномасштабный контроль над вашими деньгами, вашим домом, вашим автомобилем, над всей вашей жизнью!”

Что это — свод очередных конспирологических страшилок, или в словах тяжелобольного миллиардера есть доля истины? Если проанализировать политические события последнего времени, то идея тайного контроля уже не кажется такой уж бредовой, настолько странно и абсурдно выглядят многие поступки власть имущих… Или власть и вправду совсем у других людей?

Справка^

ЛИНДСИ УИЛЬЯМС – Баптистский священник, рукоположенный на миссионерское служение на Аляске в 1971 г. С начала 70-х служил капелланом на Аляске в период строительства там протяжённого трубопровода. Якобы близко сошёлся с некоторыми представителями мировой элиты.

С тех пор ему (на смертном одре, по телефону и в ходе личных встреч) регулярно «сливают» информацию о планах мировой элиты с указанием ключевых событий и некоторых макропоказателей (разброс % роста цен, величина цен на сырьё и т.п.). По словам «рефери», ведущих учёт корректности оглашаемых им прогнозов, 75-80% из них сбываются.

Линдси Уильямс, в частности предсказал падение цен на нефть до 10$ (это было его первое предсказание – ещё в 1980-х). Из недавних прогнозов по нефти – предсказал падение цен со 147$ до 50$, и то, что примерно 2,5 года цена будет держаться в рамках 50-80$. Действительно, во второй половине 2008-го – падение остановилось на уровне 44$; временно-ценовые рамки прогноза также были выдержаны.

Предсказал он и события на Ближнем Востоке в 2011-м (в ходе радиопередачи 5/11/2010 спрогнозировал «ближневосточный кризис через 4-5 месяцев» – что и сбылось через 3 месяца; хотя конкретную страну(ы) ему не называли). В прошлом всякий раз СМИ и публика ему не верили, но он всегда оказывался прав. Поэтому сейчас его интервью являются «горячей темой». Характерно, что Уильямс призывает зрителей свободно распространять его информацию, и намеренно не защищает её авторским правом, так что она имеется в свободном доступе в интернете.

Судя по всему, священника используют как рупор структур близких Ватикану. В интернете есть видеоролики, в которых его прямо обвиняют в пропаганде планов Ватикана. Между тем для кланов мировых элит якобы важно заявить о своих планах, прежде чем претворить их в жизнь («архитекторы событий»). Этим «они» демонстрируют уровень своей власти и заявляют о себе («метят территорию» и уподобляют себя Богу: «сказано – сделано»). Стоит отметить, что в историческом прошлом подобных обычаев у Ватикана не наблюдалось.

Вместе с тем никто Уильямса за разглашение планов элиты не устраняет и не препятствует его пропаганде, то есть он, похоже, действительно является глашатаем политики одной из закулисных групп. Он не говорит больше позволенного и/или сказанного ему и не углубляется в собственные умозаключения («попугай»), и сам припоминает, что стало с Дж. Кеннеди, который «вздумал спорить с ними».

Будучи священником, он не критикует общественный строй и моральные аспекты действий своих друзей-покровителей-информаторов; не призывает к чему-то (например, противодействию им); его поведение сродни глазению, разинув рот, на великана, который его сейчас раздавит, как жука. Какая-то часть транслируемой им информацией может быть «дезой», что-то в его прогнозах может быть информационной накачкой будущих событий (когда все ждут какого-то события, оно происходит). Однако ситуация нешуточная: происходит публичное оглашение программы по установлению Нового мирового порядка (НМП) в мире.