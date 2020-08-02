В небольшой английской деревне регулярно видят йети, пришельцев и гоблинов

02.08.2020, 10:41, Разное

Bсследователь Рич Рейнольдс опубликовал в своем блоге фрагмент киносъемки 1990 года, на котором было заснято интервью с женщиной по имени Джесси Ростенберг.

Она живет в маленькой деревне Рентон, в графстве Стаффордшир, центральная Великобритания.

В интервью она рассказывала как в октябре 1954 года она и ее дети увидели НЛО в виде классической "летающей тарелки". Особенно интересная деталь была о большом "окне", которое раскрылось в "тарелке" и через которое женщина и ее дети увидели множество человекоподобных существ.

Лбы у них были очень высокими, а на головах были длинные светлые волосы. Выражение лиц пришельцев Джесси оценила как "жалостливые". Корабль с пришельцами дважды облетел вокруг дома Джесси, а потом исчез.

По словам Джесси, эти существа очень напугали ее. Когда муж Джесси – Тони Ростерберг приехал домой к вечеру в тот же день, он нашел свою жену в "состоянии ужаса".

На этом история не закончилась. Ровно через неделю муж Джесси испытал внезапное ощущение, что если он сейчас залезет на крышу своего дома, то увидит нечто необычное. Он так и сделал, и когда Тони оказался, то успел заметить высоко в небе крупный сигарообразный объект, который быстро исчез в облаках.

Помимо того, что это сам по себе очень любопытный случай, самый интересный момент во всем этом то, что произошло все в деревне Рентон, население которой составляет всего лишь 382 человека.

При этом в Рентоне регулярно происходят разнообразные паранормальные случаи. Еще покойный исследователь Джон Кил замечал это и дал Рентону меткое название "область порталов".

В 1879 году рядом с Рентоном на старом мосту было замечено бегущее человекоподобное существо. Ему дали прозвище "Человек-обезьяна" и с тех пор его замечали в Рентоне регулярно. Последнее по времени наблюдение было всего несколько лет назад.

Вот как случай 1879 года был описан в книге Шарлотты Берн "Шропширский фольклор", вышедшей в 1883 году:

"После того, как очевидец дошел (со своей лошадью) до моста, странное черное существо с огромными белыми глазами выскочило из кустов на обочину дороги и прыгнуло на спину лошади. Очевидец стегнул его кнутом, но, к его ужасу, кнут прошел через существо и тогда очевидец в страхе бросил кнут на землю.

Бедная лошадь помчалась галопом, а призрак все еще цеплялся за ее спину. Когда существо исчезло, человек рассказал свою историю жителям деревни Вудсив, что за милю от этого места, и так сильно напугал слушателей, что один человек побоялся в тот вечер идти домой, потому что ему пришлось бы переезжать через этот мост.

Потом очевидец, все еще сильно напуганный, добрался до своего дома. Лишь спустя несколько дней он нашел в себе силы отойти от страха и покинуть постель. А кнут его нашли на следующий день именно там, где он его бросил".

Любопытно, что в этой истории ясно указывается, что существо было нематериальным, то есть подобно призраку, однако выглядело оно для призрака очень странно, если только не принять во внимание, что у йети тоже бывают призраки или что это был не йети и не призрак, а что-то совсем необычное.

Один из случаев встречи с этим "йети" произошел неподалеку от того самого старого моста зимой 1997 года. Местная жительница Пегги Бейкер со своей дочерью Кэтлин ехала домой поздним вечером на своей машине. Обе женщины пришли в ужас, когда на обочине дороги увидели волосатого человека-зверя, который махал руками и громко ревел "как лев".

Напуганные женщины поспешили прибавить газу и поскорее проехать мимо чудовища, у них и в мыслях не было притормаживать, чтобы получше его рассмотреть.

К этому можно добавить многочисленные наблюдения в районе Рентона маленьких человечков, которых описывали по разному как гоблинов, брауни (британские домовые) или фейри (эльфы и феи).

В 1929-х годах в Рентоне произошла встреча с эльфами, согласно рассказу пожилой местной жительницы. По ее словам, тогда ей было 5 лет и она находилась в саду своего дома. Внезапно она увидела большую группу крошечных пикси, которые были одеты в темно-зеленую одежду и плясали вокруг большого дуба.

Эльфоподобные существа улыбались, снимали с голос крошечные шляпки и выглядели очень дружелюбно по отношению к девочке, когда ее заметили. Однако в какой-то момент все изменилось и стало зловещим, когда их маленькие лица стали нахмуренными и угрожающими.

Девочка испугалась и побежала прочь, а они последовали за ней. К счастью, когда она скрылась за стеной своего дома, существа исчезли так же неожиданно, как и появились.