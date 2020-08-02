Жуткое видео с бегающей на четвереньках девушкой-скелетом

02.08.2020, 10:35, Разное

В испаноязычном интернете появилось пугающее видео под названием "Девочка-собака из Тамаулиспаса" (Niña Perro Tamaulipas), которое было снято в Мексике.

Недавно оно дошло и до англоязычных соцсетей и вызвало целый шквал обсуждений.

На этих роликах, снятых тремя камерами видеонаблюдения, запечатлено нечто очень бледное, истощенное и при этом человекоподобное, хотя и передвигающееся исключительно на четвереньках.

При этом передвигающееся очень ловко и с большой скоростью.

Выглядит оно так, словно на видео был заснят какой-то гуманоидный монстр из американских городских легенд…

При этом на различных испаноязычных сайтах утверждается, что на видео заснята некая серьезно больная девушка, у которой редчайший синдром Унера Тана. Именно из-за него она, мол, и двигается лишь на четвереньках, и что эту девушку случайно заметили еще в 2009 году.

Тогда СМИ сообщили, что странная "девочка-собака" живет обособленно в доме со своей матерью в районе Ampliación Unidad Nacional и что та намеренно скрывает ее от общественности. Сообщалось, что женщина очень боится, что девочка станет жертвой жестоких насмешек.

Однако эта версия не объясняет, почему девушка страшно истощена и почему она полностью обнаженная. Синдром Унера Тана не подразумевает, что больные люди не признают одежду. Кроме того никто из людей с таким синдромом не способен передвигаться настолько быстро и ловко, как показано в этом видео.

В 2009 году, когда общественность впервые узнала о "девочке-собаке", ей было 14 лет, а сейчас ей получается уже 25. Даже на местных сайтах информации о ней крайне мало. Известно лишь то, что девочка бегала вокруг своего же дома и что камеры наблюдения специально были поставлены там на случай если она убежит.

Многие комментаторы указывают, что для человека существо на видео двигается настолько неестественно и пугающе, что все это скорее похоже на высококачественную подделку.

"Это как кадры из фильма ужасов", – прямо пишет один из комментаторов.

"Я даже не могу представить, насколько я был бы напуган, если бы шел там ночью и увидел ее", – пишет другой.