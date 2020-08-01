 

Дарья Мельникова, Гоша Рубчинский, Василий Зоркий и другие гости Beat Film Festival

01.08.2020, 17:15, Разное

Фестиваль открылся в киноцентре “Октябрь” в ночь c 31 июля на 1 августа. Показанный на открытии фильм “Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта” стал первой кинотеатральной премьерой Москвы после снятия ограничений. Гостями открытия фестиваля стали Дарья Мельникова, Гоша Рубчинский, Михаил Зыгарь, Михаил Козырев, Ирина Мартыненко, Василий Зоркий и другие.

 Василий Зоркий и Дарья МельниковаСреди гостей – Ирина МартыненкоГоша РубчинскийКатя ФедороваЕкатерина ПавелкоПеред показом фильма “Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта” гости открытия увидели на самом большом экране Москвы видеоработу уральского художника Тимы Ради FUTURE, сделанную в рамках новой инициативы Beat Film Festival и Тинькофф: каждый год приглашенный художник будет создавать арт-объект специально для фестиваля. Специально к открытию в киноцентре “Октябрь” также запустился поп-ап магазин с мерчем на основе работы Тимы Ради.

Среди гостей – Михаил Зыгарь, Михаил КозыревВасилий Куйбар со спутницейСреди гостей – Сергей ЯхонтовДаниил Радлов и Федор ГамалеяОткрытие Beat Film Festival





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