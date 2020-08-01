Дарья Мельникова, Гоша Рубчинский, Василий Зоркий и другие гости Beat Film Festival

01.08.2020, 17:15, Разное

Фестиваль открылся в киноцентре “Октябрь” в ночь c 31 июля на 1 августа. Показанный на открытии фильм “Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта” стал первой кинотеатральной премьерой Москвы после снятия ограничений. Гостями открытия фестиваля стали Дарья Мельникова, Гоша Рубчинский, Михаил Зыгарь, Михаил Козырев, Ирина Мартыненко, Василий Зоркий и другие.

Василий Зоркий и Дарья Мельникова Среди гостей – Ирина Мартыненко Гоша Рубчинский Катя Федорова Екатерина ПавелкоПеред показом фильма “Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта” гости открытия увидели на самом большом экране Москвы видеоработу уральского художника Тимы Ради FUTURE, сделанную в рамках новой инициативы Beat Film Festival и Тинькофф: каждый год приглашенный художник будет создавать арт-объект специально для фестиваля. Специально к открытию в киноцентре “Октябрь” также запустился поп-ап магазин с мерчем на основе работы Тимы Ради.

Среди гостей – Михаил Зыгарь, Михаил Козырев Василий Куйбар со спутницей Среди гостей – Сергей Яхонтов Даниил Радлов и Федор Гамалея Открытие Beat Film Festival