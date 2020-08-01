Беременная Джиджи Хадид поделилась редким снимком со своим бойфрендом Зейном Маликом

01.08.2020, 16:06, Разное

Сейчас Джиджи Хадид и Зейн Малик находятся в приятном ожидании: в сентябре на свет появится их первенец. Однако это единственная подробность их личной жизни, которой они были готовы поделиться с миром, – остальное пара с момента своего повторного примирения держит в тайне. Даже совместные фотографии появляются на их страницах в социальных очень редко, но сегодня модель сделала исключение из правил и показала новый снимок с возлюбленным.

Малыш-папочка,

– подписала Хадид снимок, на котором нежно целует Зейна в губы. В Instagram-историях Джиджи поздравила всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Примечательно, что Джиджи и Зейн имеют похожие семейные истории. Их матери – европейской национальности (мать Джиджи – из Нидерландов, мать Зейна – из Англии), а отцы – с Востока. Джиджи и Зейн оба исповедуют ислам.

Джиджи Хадид и Зейн МаликВ мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Джиджи Хадид и Зейн Малик