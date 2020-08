Меган Маркл пожертвовала 10 тысяч долларов на нужды беженцев

На днях стало известно, что Меган Маркл выплатит 67 тысяч фунтов стерлингов за проигрыш в суде – в качестве покрытия издержек издателя Mail on Sunday, которого герцогиня и ее муж, принц Гарри, обвиняют, но пока безрезультатно, в публикации личной переписки с отцом Томасом Марклом. Осуществила Меган еще один денежный перевод, но на этот раз не в судебных, а в благотворительных целях. Фонд The Royal Foundation пожертвовал 8000 фунтов стерлингов (порядка 10 тысяч долларов) от имени герцогини Сассекской организации Migrateful.

Меган МарклСчастливы сообщить, что получили пожертвование в размере 8000 фунтов от The Royal Foundation от имени герцогини Сассекской. Благодарим за взнос, который пойдет на поддержку миссии Migrateful,- говорится в сообщении организации, целью которой является расширение прав и возможностей беженцев и мигрантов, оказание им поддержки в организации собственных кулинарных классов. Стоит отметить, что под эгидой The Royal Foundation находится проект Меган Together: Our Community Cookbook (“Вместе: книга нашего сообщества”) – кулинарная книга, написанная совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen. В нее вошли 50 рецептов, включая дип из авокадо и зеленого чили, курицу в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, курицу с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и другое, а герцогиня Сассекская написала предисловие. 128-страничное издание можно было купить за 9,99 фунтов стерлингов на Amazon, а все средства от его продажи были переведены на поддержку Hubb Community Kitchen. С момента запуска книги в Великобритании было продано более 40 000 копий, в результате чего удалось собрать 210 000 фунтов стерлингов.

Меган Маркл впервые посетила кухню сообщества в январе 2018 года