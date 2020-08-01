В Коста-Рике замечен необычный НЛО

01.08.2020, 8:22, Разное

В Коста-Рике (Центральная Америка) местному жителю удалось запечатлеть на снимке неопознанный летательный объект удивительной формы. Не исключено, что загадочный аппарат на самом деле имеет земное происхождение, однако пока что его не удалось идентифицировать. Из-за этого автор фотографии находится в настоящем замешательстве.

Очевидец рассказывает, что прогуливался по пустому футбольного полю, когда вдалеке вдруг показался темный объект, вылетевший из-за холма. Сперва костариканец принял данный летательный аппарат за беспилотник. Тем не менее, приглядевшись, он понял, что ошибается. Странный объект летел достаточно медленно, словно что-то изучал на земле. И главное – бесшумно. По словам автора снимка, он наблюдал за НЛО около десяти минут, однако не додумался снять воздушное судно на видео – настолько его поразило появление в небе загадочного аппарата. К счастью, мужчина сделал снимок. Неопознанный летательный объект на нем похож, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, на красноватого ската.

Попавшая в Интернет фотография вызвала жаркие споры. Многие пользователи Сети посчитали, что костариканцу посчастливилось довольно продолжительное время наблюдать корабль представителей внеземной цивилизации. Другие комментаторы предпочли найти более приземленное объяснение происшедшему. К примеру, выдвинулось мнение, что это обычная бабочка, попавшая в объектив фотокамеры.

В любом случае точно сказать нельзя, однако факты говорят о том, что в Центральной и Южной Америке в последнее время все чаще стали встречать НЛО. Так, совсем недавно житель Бразилии заснял на видео, как в непогоду неопознанный летательный объект притягивает молнии. Или прячется в их ослепительном сиянии…