Путин запретил СМИ публиковать материалы о ФСБ, в том числе не содержащие гостайну

01.08.2020, 6:40, Разное

31 июля 2020 года Настоящее Время

Президент РФ Владимир Путин подписал закон “О федеральной службе безопасности”. Он запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.

Речь идет о соблюдении профессиональной тайны военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ РФ сотрудниками. При этом в самом законе указано, что профессиональная тайна не содержит государственную или иную охраняемую законом тайну”, но авторы поправок считают, что разглашение или распространение такой информации “может создать угрозу” безопасности ФСБ или “нанести ущерб их репутации”.

Перед публикацией информация, где есть профессиональная тайна, должна проходить “экспертную оценку” в ФСБ. Без этой процедуры ее распространение запрещено. Перечень информации и порядок проведения такой оценки утвердит руководство службы.

Как сказал РБК управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, ответственность за распространение информации о деятельности ФСБ могут приравнять к ответственности за разглашение секретных сведений – как для сотрудников спецслужбы, так и для СМИ. “Это выглядит, мягко говоря, пугающе, – сказал он. – Существует очень тонкая грань между просто информацией и информацией о профессиональной деятельности службы”.

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы и офицер ФСБ в отставке Геннадий Гудков считает такой запрет попыткой тотальной цензуры. В интервью “Медузе” он сказал, что “ФСБ страшно боится критики и вообще любого упоминания о своих бездарных делах и проделках. Никаким профессионализмом там и не пахнет: фальсификации, провокации…”

“Если ты нарушаешь закон, конечно, у тебя вызывает раздражение любая попытка тебя контролировать – неважно, делает это прокурор или СМИ, но это позиция отморозков”, – сказал он.

7 июля этого года сотрудники ФСБ по делу о госизмене арестовали бывшего журналиста Ивана Сафронова. Последние два месяца он работал советником главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.

По версии ФСБ, он якобы сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из РФ в страны Африки, а также о деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке.

При этом сам Рогозин заявил, что доступа к секретной информации Сафронов не имел. Чешские спецслужбы и военные тоже отвергали сотрудничество с ним. Его чешский знакомый Мартин Лариш, которого источники ТАСС назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, отрицал связь со спецслужбами.

Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов обвинения отрицает.