Шарлиз Терон рассказала о личной жизни: “Дочь говорит, что мне нужен бойфренд”

31.07.2020, 15:06, Разное

Актриса Шарлиз Терон, которую можно увидеть в боевике “Бессмертная гвардия” на платформе Netflix, нередко говорит о своем творчестве, но редко – о личной жизни. Но для подкаста Дианы фон Фюрстенберг на Spotify – InCharge with DVF – звезда сделала исключение из собственных правил и призналась, что встречается… с самой собой:

Пару дней назад мы ехали с дочерями в машине, и одна из них вдруг говорит: “Мама, тебе нужен бойфренд”. Я сказала: “Вообще-то, нет, я чувствую себя отлично и так”. Но она не унималась: “Тебе нужен парень! Тебе нужны отношения!”. У нее был такой взгляд, как будто она никогда не думала, что это вообще возможно. Она была в шоке. Но я знаю, что в тот день дочь поняла, что можно чувствовать себя хорошо и наедине с собой.

Шарлиз Терон с дочкамиПоследним официальным романом которой считались отношения с Шоном Пенном. Недавно актриса была гостьей шоу Говарда Стерна The Howard Stern Show на радио SiriusXM, где впервые опровергла слухи об их помолвке. На фразу Говарда о том, что она “почти вышла замуж за Шона”, Шарлиз ответила:

Что? Это неправда. Нет. Это какая-то абсолютная чушь. Нет, мы встречались, и только так можно описать характер наших отношений – встречались. Конечно, у нас был роман. Мы были достаточно уникальными, но все это длилось около года. Мы никогда не съезжались, я никогда не собиралась за него замуж. Ничего такого не было.

Шон Пенн и Шарлиз ТеронНапомним, Шарлиз Терон и Шон Пенн начали встречаться в декабре 2013 года и вскоре стали одной из самых популярных пар Голливуда. За полтора года отношений актеры стали очень близки: они поддерживали друг друга на премьерах и в промо-турах, часто ездили в отпуск всей семьей. Вскоре после расставания с Пенном Шарлиз удочерила девочку с афроамериканскими корнями, которую назвала Август.