Эллен Дедженерес извинилась перед своими сотрудниками после жалоб на расизм и буллинг на съемках

31.07.2020, 14:00, Разное

Знаменитая передача “Шоу Эллен Дедженерес”, слоган которой траслируется как “Будь добрее”, уже давно находится в эпицентре совсем не мажорных настроений. Сначала в апреле стало известно, что Эллен не выплачивает гонорары своей постоянно команде, а на карантине так и вовсе наняла других людей, которые помогали ей делать шоу в онлайн-формате. Затем — в интернете появились заявления сразу нескольких работавших на передаче сотрудников, которые обвинили ее продюсеров в оскорбительных высказываниях, расизме и буллинге. Вишенкой на торте стало недавнее заявление исполнительного телепродюсера из Австралии Нила Брина, который заявил, что во время визита Эллен на его шоу Australia’s Today ему вообще запрещали смотреть на ведущую и обращаться к ней. Во время всех этих заявлений сама Дедженерес сохраняла молчание, но сегодня решила наконец высказаться. В американском кино-издании The Hollywood Reporter появилось письмо-обращение Джедженерс ко всем обиженным работникам:

Всем привет, это Эллен. В день запуска нашего шоу, я сказала всем, что эта передача будет местом счастья: никто не будет повышать свой голос, и ко всем будут относиться с уважением. Очевидно, что что-то в этом подходе изменилось, и я очень разочарована тем, что это не было решено, и прошу прощения. Все, кто знают меня, понимают, что сложившаяся ситуация совсем не отражает то, во что я верю. Я никогда не добилась бы успеха без тех, кто помогал мне. Мое имя стоит на этом шоу, и я несу полную ответственность за то, что на нем происходит. Вместе с компанией Warner Bros. мы немедленно предпримем шаги, чтобы начать внутреннее расследование и все исправить… Теперь многое изменится, и я постараюсь сделать так, чтобы подобного больше не происходило.

Эллен Дедженерес

Я также узнала, что люди, которые работают со мной и на меня, говорят от моего имени или представляют меня в неверном свете, и это тоже должно прекратиться. Будучи человеком, который неоднократно подвергался осуждение и чуть не потерял все из-за самого факта своего существования (Эллен имеет в виду свою сексуальную ориентацию, которая чуть не стоила ей карьеры — Ред.), я как никто другой понимаю, что значит испытывать унижение и несправедливое к себе отношение. Думать о том, что вы могли приписать подобное поведение мне, просто ужасно.

Я так горжусь той работой, которую мы делали на шоу и той радостью, которую мы привнесли в этот мир. Я хочу, чтобы наше шоу всем нравилось, и чтобы те, кто создает его, любили свою работу. Я еще раз извиняюсь перед всеми, чей опыт был далек от приятного. Если бы не коронавирус, я бы принесла эти извинения лично, и я не могу дождаться возвращения в студию, чтобы снова увидеть вас всех.

Пинк на шоу Эллен ДедженересПо слухам, которые также были опубликованы в The Hollywood Reporter, одним из первых после указанного внутреннего расследования свой пост покинет продюсер Эд Глэвин. Мужчина был назван в числе главных тиранов программы в издании Buzzfeed, которое опубликовало жалобы работников шоу Эллен. Также ранее сообщалось, что в ближайшее время практически со всеми бывшими и нынешними работниками шоу будут проведены интервью, в которых будут обсуждаться курсирующие вокруг передачи обвинения в расизме и буллинге.