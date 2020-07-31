Скандалы: Тайные метры Михаила Дегтярева

31.07.2020, 11:25, Разное

ФБК нашел у и.о. Хабаровского губернатора дом, площадь которого в документах занижена в четыре раза

Не только Хабаровский край, но и всю страну уже две недели мучает один вопрос: вот Михаил Дегтярев — он правда такой дурак или притворяется? Обычно, когда я хочу посмеяться над чиновником, я вам показываю видео с его идиотскими высказываниями. А в случае с Дегтяревым можно показывать любое его видео. Он либо несет какую-то чушь, либо говорит о бане. Однако я хочу совершенно ответственно сказать: он притворяется. Знаете, бывает такой типаж: тупой, но хитрый. Вот это про Дегтярева. Изображает из себя дурачка, а на самом деле гребет деньги за то, что помогает единороссам решать их проблемы, в том числе изображая клоуна.

Сразу перехожу к делу. Из чего складывается публичный имидж губернатора Хабаровского края Дегтярева:

— прислуга Жириновского;

— в ещё большей степени прислуга Кремля;

— говорит смешные глупости;

— ничего особо нет. Небогатый.

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В декларации только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.

Родители у него тоже простые. Оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Реально работали, мы проверили (вот отец, вот мать).

В общем, Мишка — простой парень. Самарский. Близок к народу, понимает проблемы простых людей.

А теперь смотрим настоящего Михаила Дегтярева.

Он вместе с Жириновским занимается тем, что за деньги работает подобием оппозиции.

2013 год. Выборы мэра Москвы. Дегтярев участвует, несет свою смешную чушь. Собянина и Путина не критикует, а, наоборот, хвалит. Если и критикует, то меня в основном. Получает свои 2,9%.

А ровно через месяц у нашего небогатого Дегтярева в карманах появляется звонкая монета.

Его папа — простой гинеколог из Самары — 9 октября 2013 года купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа.

И начинает активно строиться.

По документам дом небольшой — 266 метров. Врач из Самары, увы, себе даже и такой не сможет позволить, но когда мы поехали посмотреть, то убедились, что эта постройка выглядит дороговато не только для врача, но и для депутата.

Мы видим, что реальная площадь дома в районе 1000 метров. Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в 4 раза и теперь очень хорошо экономит на налогах.

Строительство загородной резиденции, которая останется на память об очень выгодном участии в мэрских выборах, мы оцениваем как минимум в 70 миллионов рублей. Рыночная стоимость такого дома в этом поселке составляет 100 миллионов рублей.

Мы специально проверили.

И отец Дегтярева, и мать Дегтярева во время покупки и строительства дома продолжают работать в самарской больнице. Тем не менее у них откуда-то появляются свободные 70 млн рублей, чтобы построиться в ближайшем Подмосковье.

В классической книжке было: утром деньги — вечером стулья. А у Дегтярева: участие в выборах — деньги. Изображал оппозицию, но хвалил власти — молодец, сынок, пройди в кассу и получи 70 миллионов. Сергею Собянину ничего не жаль для своего друга.

Мы отлично знаем, как друг Сергей Собянин организовывает выборы в Москве. Тут всем просто носят деньги чемоданами за то, что они изображают конструктивную оппозицию. Совсем недавно один из руководителей партии «Коммунисты России» прямо рассказал, что руководство партии получило 120 миллионов рублей за то, что выставляло своих спойлеров на последних выборах в МГД.

Если какие-то убогие «Коммунисты России», задача которых — отъесть 2% у кандидатов КПРФ, получают так много, вы можете представить, сколько платят Жириновскому и Дегтяреву?

Михаил Владимирович заработал. Построился, и деньги закончились. А хочется больше недвижимости. Что же делать?

Так впереди же новые выборы!

В 2018 году снова выбирают мэра Москвы, и наш Дегтярев снова изображает оппозицию и по-прежнему хвалит и Собянина, и Путина.

И он получает заблаговременную плату. Аванс.

Специальным распоряжением департамента городского имущества Москвы ему по какой-то символической цене город продает квартиру. Отличную квартиру. Почти 100 квадратов на Академической. 25 миллионов рублей такая стоит. Квартиру эту скромный Дегтярев моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Это и не произошло. И чиновник Дегтярев может смотреть на всех самыми честными глазами и говорить: а че, у меня ничего нет. Я живу в служебной квартире.

Дом 1000 метров на папе. Квартиру новую записал на маму.

Ну а себе разве что купил новый МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 350 за 6 миллионов рублей.

Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные: когда этот торговец политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев, приехавших за деньги, вы его, пожалуйста, просто сразу затыкайте.

Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, — это новый губернатор Дегтярев.

Вот сейчас арестовали на 8 суток водителя Фургаломобиля. А за что? Что он сделал плохого? Он, в отличие от Дегтярева, взяток не получал, в проплаченных выборах не участвовал. В незаконном обогащении замечен не был.

А Дегтярев замечен. Но он сидит в кабинете под портретом Путина и обычных нормальных людей обвиняет в том, что митинги их — незаконные, несанкционированные, несогласованные.

Последние опросы показывают, что большинство граждан России поддерживают хабаровские протесты. Это очень важно. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все остальные — знайте, за вас вся страна.

Не сдавайтесь. Путин и Единая Россия ждут, пока вы уйдете с улиц. Ваши требования совершенно законны, а то, что творит Кремль, — это беспредел и унижение целого региона.

Ну а всем остальным я хочу напомнить, что у многих из вас в сентябре будет свой Хабаровск. Региональные выборы. На которых либо мы побьем единороссов, как это сделали в Хабаровском крае, либо они побьют нас. Умное голосование — это наилучшая стратегия против кандидатов власти. Регистрируйтесь прямо сейчас.