 

Ученые: Динозавры произошли от одного общего предка

31.07.2020, 10:47, Разное

Динозавры жили миллионы лет назад, и современные люди пока не все достоверно знают об этих доисторических монстрах. Очередное исследование рассказало о процессе эволюции этих животных.

Согласно стандартному генеалогическому древу динозавров, эти древние существа делились на ящеротазовых и птицетазовых. Три года назад эксперты выступили с критикой привычной теории эволюции этих зверей, заявив, что тираннозавры и бронтозавры из группы ящеротазовых стали развиваться более интенсивно первыми. Недавно проведенная научная работа заставила специалистов подтвердить в конечном итоге классический взгляд на эволюцию динозавров.

Группа специалистов из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из южноамериканских государств снова изучили кости пинозавра, который считается наиболее ранним представителем птицетазовых в ископаемой среде. Отнесли данное животное к периоду 229 миллионов лет назад, то есть, когда на планете возникли первые создания такого вида. Это свидетельствует о том, что две группы динозавров произошли от общего предка приблизительно в одно и то же время, что говорит в пользу давно принятого взгляда на эволюцию существ.

Экспертам также удалось датировать породы в аргентинском регионе Исчигуаласто, где имеются осадочные породы, сохранившие большое количество останков древнейших динозавров. Принимая все эти сведения во внимание, исследователи из США и их коллеги высказали предположение, что древние существа первыми появились на территории Южной Америки и только потом разбрелись по всему миру.





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