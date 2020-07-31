 

Меган Маркл выплатит 67 тысяч фунтов стерлингов за проигрыш в суде

31.07.2020, 9:30, Разное

Еще в октябре прошлого года Меган вместе с принцем Гарри подали в суд на газету Mail On Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом Томасом Марклом. По делу состоялось несколько слушаний, и первый раунд в Верховном суде Великобритании экс-монархи проиграли. Теперь, как сообщает Daily Mail, герцогиня обязуется выплатить около 67 тысяч фунтов стерлингов в качестве покрытия судебных издержек издателя Mail on Sunday.

Томас и Меган МарклБольшая часть обвинений Меган к газете была отклонена судьей как “не относящаяся к делу”, включая претензии Маркл в отношении намеренного очернения ее репутации путем создания определенной повестки в СМИ. Судья Уорби также “вычеркнул” из дела утверждения герцогини, что журналисты, “вынося сор из избы”, действовали нечестно и спровоцировали конфликт между ней и ее отцом Томасом. Что пресса намеренно изображала Меган в “негативном свете”, чтобы усилить и без того сложные отношения между родственниками. Эти обвинения суд не принял из-за отсутствия весомых доказательств. В соответствии с этим решением сторона Меган Маркл оплатит издержки, которые понес ответчик, подготавливая доказательства по этим вычеркнутым пунктам. 

Сейчас Меган добивается от Верховного суда сохранить в тайне имена ее друзей, которые ранее согласились дать показания в ее защиту. Издатель Mail on Sunday, в свою очередь, заявляет, что отсутствие имен противоречит принципу открытой справедливости. Одно имя уже было случайно названо в ходе заседания, но судья Джастис Уорби попросил не сообщать его прессе.

Напомним, что в конце 2020 или в начале 2021 года Меган и ее отец Томас Маркл должны будут встретиться в суде, чтобы дать показания против друг друга. Последний раз они виделись еще до бракосочетания Меган в мае 2018 года.

Меган Маркл в сериале “Форс-мажоры”





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