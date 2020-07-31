Как бабушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

31.07.2020, 9:14, Разное

В Зимбабве бабушка дважды “воскресала” на собственных похоронах.

Пенсионерка долгое время болела и перенесла инсульт. Вскоре она скончалась.

Родственники начали готовится к похоронам. Однако во время погребения они заметили, что бабушка дышит. Тогда процесс захоронения остановили, а женщину унесли домой.

На следующий день пенсионерка вновь перестала подавать признаки жизни. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась. После этого родственники отвезли ее в больницу, где она снова умерла.

По словам главы деревни, местные жители хотели даже обратиться за помощью к колдуну, чтобы он объяснил внезапные воскрешения женщины.

– Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить, – пояснили медики.