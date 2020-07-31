 

Как бабушка дважды «воскресала» на собственных похоронах

31.07.2020, 9:14, Разное

В Зимбабве бабушка дважды “воскресала” на собственных похоронах.

Пенсионерка долгое время болела и перенесла инсульт. Вскоре она скончалась.

Родственники начали готовится к похоронам. Однако во время погребения они заметили, что бабушка дышит. Тогда процесс захоронения остановили, а женщину унесли домой.

На следующий день пенсионерка вновь перестала подавать признаки жизни. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась. После этого родственники отвезли ее в больницу, где она снова умерла.

По словам главы деревни, местные жители хотели даже обратиться за помощью к колдуну, чтобы он объяснил внезапные воскрешения женщины.

– Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить, – пояснили медики.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / В Томской области от удара молнии загорелась деревянная церковь

01.07 / Мнение: Письмо: “Власть мертвеца”

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

18.07 / Мнение: От чего должны отказаться белые люди

23.07 / Эксперт рассказала, на чём стоит сосредоточиться России в Арктике

01.07 / Многодневка, которая сожрет выборы

27.06 / Продолжительность жизни может зависеть от размера ноги

29.06 / Меган Маркл и принц Гарри поддержали 18-летнюю жертву расистского нападения

22.07 / Диетолог сообщила о пользе зеленого горошка

30.06 / «Отрицатели»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска