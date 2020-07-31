Встречи со странными «лягушачьими людьми»

31.07.2020, 9:36, Разное

Двуногие существа, похожие одновременно на людей и лягушек, наблюдаются довольно редко, однако каждая такая история удивительна.

Одна из самых первых известных встреч такого рода произошла в Юминде – небольшой деревне в Эстонии, в 1938 году. О ней в своих книгах упоминал известный уфолог Жак Валле.

Юминда находится на побережье Балтийского моря. Осенью 1938 года по берегу прогуливались два местных жителя, когда внезапно увидели "человека-лягушку" ростом около 1 метра.

Голова у него была круглая, совсем без шеи, и была практически точь в точь, как голова лягушки с очень большим широким ртом и глазами сбоку. Кожа существа была коричнево-зеленой, а руки были как руки обычного человека.

Существо шагало на двух ногах причудливой походкой и его голова при каждом шаге сильно подергивалась. Когда люди захотели приблизиться к существу ближе, оно испугалось их и быстро побежало прочь.

Несмотря на то, что бежало существо как "сильно пьяное", за считанные секунды оно разогналось до такой большой скорости, что люди потеряли его из виду.

Следующая известная история с людьми-лягушками произошла в Орланд-парке, штат Иллинойс (США) 24 сентября 1951 года.

24-летний мужчина по имени Харрисон Бейли ехал по шоссе в своем автомобиле, борта которого были разукрашены рекламными лозунгами. Это была его работа – ездить в качестве рекламного щита на колесах.

В тот день рано утром он как обычно отправился по своему "рекламному маршруту", но когда проезжал мимо Орланд-парка, то на правой стороне дороги он увидел "маленьких зеленых существ", которые прыгали в его сторону, а по левую сторону шоссе он заметил серый вихрь.

Бейли тут же ощутил резкое, но быстро прошедшее покалывание в шее и продолжил ехать по шоссе. Вскоре рядом с дорогой он заметил серый объект в форме диска. Он был больше по размерам, чем его машина. Объект имел вход и с него на дорогу шел пандус.

Бейли затормозил возле объекта и оттуда тут же показались два существа, чьи лица были покрыты зелеными щитами. После этого все стало еще более странным, Бейли ощущал себя словно во сне, ему было неловко и он был дезориентирован и растерян.

Существа стали расспрашивать Бейли кто он такой и куда едет. Он плохо помнил, что было еще, и во время этого контакта чувствовал себя плохо, его парализовало, он не мог нормально двигаться, позже его тошнило и конечности ощущались как распухшие и тяжелые. Внезапно существа пропали и Бейли осознал, что уже вечер. В его голове метались мысли о том, что на него вероятно напали "советские шпионы из-за Корейской войны".

Бейли сумел доехать до мотеля, где отдохнул и наутро ему стало полегче. Там же он обдумал всю эту историю и решил молчать об этом. Однако случившееся и через годы не давало ему покоя.

В 1963 году Бейли попал в больницу для ветеранов, где ему делали операцию на желчном пузыре. Врачи тогда сказали ему, что его внутренние органы так сильно изношены, словно ему не слегка за тридцать, а все 60 или 70 лет. Бейли не пил , не курил, не употреблял наркотики, он не мог понять, что могло вызвать это.

В последующие годы Бейли стал баптистом и начал выступать с лекциями на библейские темы, но и тогда странная встреча не оставляла его в покое и он в те годы уже понимал, что общался не с "шпионами". В 1975 году он случайно встретился с Энн Дрюффел, уфологом из Пасадены, они подружились и ей Бейли наконец поведал свою странную историю (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В 1998 году Дрюффел выпустила книгу "Как защитить себя от похищения пришельцами". в которой рассказала о случае с Бейли. Но еще до выхода этой книги Бейли по совету Дрюффел согласился пройти сеанс регрессивного гипноза.

Именно тогда он "вспомнил", что в 1951 году его окружило очень много существ, которые были в высоту всего 18 дюймов и которых он назвал "люди-лягушки". Он описал, что у них были широкие рты, большие глаза и полосатая коричневатая кожа. На руках у них было по три пальца. Вокруг "гуманоидов-лягушек" ползали и бегали другие странные существ, похожие на крупных жуков.

Также выяснилось, что существа не просто расспрашивали Бейли, но еще и сделали ему телепатическое предупреждение о том, что человечество должно прекратить воевать, иначе его ждет падение. Они хотели, чтобы Бейли распространял эту информацию так же, как он занимался рекламой.

В целом случай с Бейли очень похож на типичные случаи похищения людей пришельцами, за исключением того, что Бейли похищали не "Серые", не "нордики" и даже не рептилоиды, а маленькие "люди-лягушки".