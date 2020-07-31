На карте Антарктиды нашли 20-метрового человека

31.07.2020, 9:17, Разное

Если ввести в программу Google Earth координаты 72°32'26.35"S 31°19'17.86"E, то вы окажитесь в Антарктиде возле необычного объекта.

То, что объект и правда необычен, можно понять по тому, что в этой области больше нет ничего подобного. По форме объект напоминает фигуру человека.

Вот только в высоту эта фигура около 20 метров.

Конечно же, это может быть просто необычной формы провал в ледяном покрытии, но опять же, на большом белом пространстве в этом районе таких "провалов" больше нигде нет.

Немало очевидцев в свое время сообщали о том, что инопланетяне могут быть очень высокого роста, хотя 20-метровые им вроде бы не встречались. Но если учесть как мало мы знаем о таинственных гуманоидах, тем более о тех, которые предположительно обитают на секретных базах в Арктике или Антарктиде…