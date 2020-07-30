Принц Дании Иоахим перенес экстренную операцию на головном мозге: подробности его состояния

30.07.2020, 19:05, Разное

Несколько дней назад стало известно, что сын королевы Дании, 51-летний принц Иоахим, был экстренно прооперирован по причине тромбоза сосудов головного мозга. Позднее Дворец сообщил в официальном заявлении, что тромб развился после внезапного рассечения артерии и шансы на то, что это произойдет снова, малы. Принц переведен из реанимации, но останется в больнице до полного излечения. В больнице с ним находится его супруга, принцесса Мари.

Больница, где сейчас находится принц ИоахимПозднее издание Billed-Bladet поделилось подробностями госпитализации принца. По словам их инсайдеров, Иоахим чувствовал сильную головную боль, а к вечеру у него онемела часть тела. Принцесса Мари вызвала скорую помощь: сначала принц был доставлен в госпиталь в Каоре, а затем – в университетскую больницу Тулузы. Как сообщает автор материала, у Иоахима случился не только тромбоз сосудов головного мозга, но и ишемический инсульт. Сейчас принцу предстоит как минимум двухнедельная реабилитация в клинике.

В новом заявлении Королевского дворца Дании принц Иоахим, принцесса Мари, а также королева Дании Маргрете II поблагодарили подданных за поддержку и уважение частной жизни королевской семьи.

Принц Иоахим с семьей