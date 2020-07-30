Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон получила новую должность: при чем здесь лошади

30.07.2020, 16:47, Разное

Эта представительница британской королевской семьи во время карантина отлично поднимала настроение подписчикам своей YouTube-программы “Истории с Ферги и ее друзьями”, а также удивляла – а иногда и вовсе шокировала – зрителей своими инсценировками известных сказок. Теперь же у Сары Фергюсон добавилось еще больше обязанностей: она вошла в состав судей нового развлекательного шоу. И передача эта будет посвящена… танцам с лошадьми.

Такая необычная идея – объединить прямоходящих и парнокопытных на одном танцполе – принадлежит продюсеру шоу Клаудии Розенкранц. Несколько часов назад она рассказала изданию Deadline свою концепцию передачи:

Это как “Танцы со звездами”, но твоим партнером является лошадь, а не человек. Это очень сложное, уникальное и интересное шоу. Я мечтала о создании чего-то подобного 8 лет и наконец могу воочию наблюдать это.

Сара Фергюсон на благотворительных скачках в Виндзоре, 1987 год

От работы с экс-невесткой королевы Елизаветы II Клаудия также в восторге: Сара уже приняла участие в съемках пилотного эпизода шоу и, по словам Розенкранц, проявила себя как “чудесная ведущая”. Для Сары Фергюсон это далеко не первый опыт работы на ТВ: ранее она появлялась в роли камео на шоу “Друзья”, а также в британском ситкоме “Викарий из Дибли”. Не понаслышке знакома она и с лошадьми. Как практическая каждая представительница британской королевской семьи, Сара еще в юности проходила обучение верховой езде и не раз принимала участие в скачках. Как правило, последние были приурочены к благотворительным мероприятиям.

Что же касается любви Сары к другим животным – в последнее время она все чаще проявляет ее на своем YouTube-шоу, и порой это принимает неожиданные формы. Так, несколько дней назад миссис Фергюсон решила рассказать своим слушателям новую версию сказки “Златовласка и три медведя”. Чтобы произвести впечатление на взыскательную публику – детей до 10 лет, 60-летняя Сара надела парик с косичками, научилась есть воображаемую кашу и скакать, как Златовласка, а своего друга, работника зоопарка Чеда Стейпла, заставила облачиться в шкуру плюшевого медведя. Съемки проходили в доме герцогини в Виндзоре. Кто-то пришел от необычного ролика в восторг, кто-то – был им шокирован. Впрочем, можно порадоваться, что в ближайшее время увидеть Сару можно будет не только в компании искусственных и жутковатых медведей, но настоящих лошадей из плоти и крови.

Сара в роли Златовласки