 

Параллельные миры. Случай со таинственной пассажиркой

30.07.2020, 16:03, Разное

Некоторые исследователи паранормальных явлений во многих странностях нашей действительности усматривают проявление или влияние параллельных миров, откуда к нам проникает, как говорится, бог знает что, например, йети или даже сказочные гномы. Другие объясняют это сбоем в работе матрицы (в которой мы, якобы, живем), третьи все сваливают на инопланетян. Академическая наука в этом случае просто отмалчивается…

К этому можно отнести предлагаемый рассказ пользователя с ником twonoteswivel с сайта Reddit о случае, когда в наш мир попадают жители из смежных с нами реальностей, но вы можете вполне составить свое мнение, поскольку, откровенно говоря, в таких случаях трудно сказать, что же это такое на самом деле.

Произошло это в Великобритании.

Молодой человек в то утро традиционно пришел на автобусную остановку, зашел в салон машины нужного ему маршрута, сел на свободное место и… тут заметил на лавочке крытой стоянки странную девушку. Она была очень необычно одета, с нелепым рюкзаком, толком не расчесана, потом и вела себя довольно загадочно. Девушка вдруг сорвалась с места и в какую-то долю секунды влетела в салон, оказавшись около водителя автобуса. О чем они говорили, парень не расслышал со своего места, но, видимо, что-то странную пассажирку не устроило, и она вернулась на остановку.

Автобус вскоре тронулся, а минут через десять-пятнадцать подкатил к следующей остановке, и тут автор этого рассказа чуть не открыл рот от удивления: на лавочке под навесом и здесь сидела все та же странная девушка. Более того, она также стремительно (просто с какой-то фантастической скоростью) влетела в салон, теперь минуя водителя, и плюхнулась на свободное место рядом с парнем.

Не успел тот от удивления перевести дыхание, как загадочная пассажирка достала из своего нелепого рюкзака большой пластиковый стакан с горячим кофе (из стакана шел пар, и парень даже заметил характерную пенку, как будто напиток только что приготовили) и начала его пить. Причем, непонятно было, как она сохранила кофе горячим, как не пролила его, перемещаясь столь стремительно в пространстве с рюкзаком за спиной.

На следующей остановке парень вышел и с тех пор больше не видел загадочную незнакомку на этом маршруте. Поинтересовавшись у знакомых и даже чужих людей начет этой странной девушки, он ровным счетом ничего не узнал, словно ее, кроме него, никто не видел…





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