Дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман

30.07.2020, 12:10, Разное

Основатель бренда украшений Apeiron, старшая дочь Валерия Меладзе, Инга, закрутила новый роман. После развода с финансистом из Лондона Нори Вергизом она начала встречаться с креативным директором и сооснователем студии дизайна N3 Design Денисом Давыдовым.

В отличие от Инги, Денис начал публиковать снимки с возлюбленной еще в марте этого года, до самоизоляции из-за пандемии COVID-19, – они были вместе на одной из московских вечеринок. Сейчас пара с друзьями отдыхает в Сочи, радуя фолловеров красивыми видами горных хребтов. Примечательно, что мама Инги, Ирина, подписана на молодого человека и оценивает его снимки – и наверняка его отношения с дочкой – лайками.

Денис Давыдов и Инга МеладзеОсенью 2017 года Инга Меладзе вышла замуж за финансиста из Лондона Нори Вергиза. До свадьбы они были вместе больше десяти лет. Познакомились во время учебы в школе King’s Ely в Кембридже, а затем вместе поступили в Оксфордский университет, где Нори окончил магистратуру, а Инга защитила диплом по специальности “психология”. Нори сделал предложение Инге в 2015-м, но устроить свадьбу и одновременно написать диплом в магистратуре Лон­донской школы экономики было проблематично, поэтому с церемонией решили повременить. В январе Инга и Нори расписались в Кембридже, а сам праздник перенесли на осень. Концепция мероприятия родилась мгновенно. Отмечать решили в родном го­роде мамы жениха – Мар­ракеше, где Инга получила предложение руки и сердца. Спустя полтора года пара распалась, не озвучив причины.

Свадьба Инги Меладзе и Нори ВергизаКликните на фото для просмотра галереи