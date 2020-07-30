СМИ: Нулевой пациент с COVID-19 появился еще в 2012 году
30.07.2020, 8:29, Разное
Вызвавший пандемию коронавирус мог перейти межвидовой барьер и позаимствовать фрагмент человеческого гена еще в 2012 году.
Об этом сообщают российские “Известия” со ссылкой на исследования американских и китайских.
Отмечается, что нулевой пациент работал шахтером.
По мнению издания, первые заболевшие вирусом появились еще в 2012 году.
Заболевшие очищали шахты от экскрементов летучих мышей. Вполне вероятно, что у одного из шахтеров могла произойти рекомбинация РНК коронавируса с РНК гена человека (контролирующего белок ENaC-ɑ) и имеющего такую же фуриновую вставку, полагают исследователи.
Именно легкие шахтеров создали уникальные возможности для рекомбинации в РНК вируса. Там, в геноме вируса, благодаря вставке из 12 нуклеотидов, и возник тот самый фуриновый сайт из восьми аминокислот, необходимый патогену для проникновения внутрь клетки человека.
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