Таинственные случаи бесследного исчезновения охотников

30.07.2020, 7:46, Разное

Когда в густых лесах, населенных множеством диких животных, пропадают охотники, чаще всего их гибель списывают на нападение крупного хищника или несчастный случай.

Природа может быть очень коварной и даже опытные охотники подчас теряют ориентиры, подвергаются панике и погибают от голода и жажды.

Однако некоторые бесследные исчезновения охотников выглядят очень странными и подозрительными даже с учетом всех этих факторов.

Исчезновение в канадской тундре

В сентябре 2003 года 51-летний Джеймс Пи Рамбон-младший отправился на охоту со своими тремя друзьями. Они прибыли в безлюдную тундровую пустошь Кууджуак в Квебеке, Канада, чтобы поохотиться на оленей карибу.

Предполагалось, что тут они пробудут на протяжении 8 дней, остановившись в охотничьем лагере Кемп Сардин возле реки Каниапискау. Все четверо являлись очень опытными охотниками, которые на протяжении десятков лет стреляли оленей в этих местах.

Хотя местность была и правда крайне безлюдной, а до ближайшего города было 240 миль, вся группа была хорошо вооружена и имела большой запас продовольствия. Не было никакого повода волноваться и поначалу все шло как обычно.

3 сентября 2003 года Рамбон увидел большого оленя прямо на краю лагеря, ощутил сильный охотничий азарт и, схватив свою винтовку, побежал в ту сторону. Его друзья видели это, но не обратили большого внимания, так как посчитали, что Рамбон тут же подстрелит оленя и вскоре вернется с добычей в лагерь.

Однако прошел час, другой, а Рамбон не появлялся. Тогда друзья пошли его искать и почти сразу же наткнулись на тушу карибу, которого Рамбон все-таки успел подстрелить. Туша была совершенно нетронутой, а рядом с ней на земле лежала фотокамера Рамбона, а на невысоком тундровом дереве рядом аккуратно висел на сучке его ярко-оранжевый охотничий жилет.

Самого же Рамбона нигде не было видно. Все выглядело так, словно Рамбон подстрелил оленя, потом решил его сфотографировать, потом снял жилет, возможно потому что запыхался, а потом …исчез.

Первоначально друзья Рамбона сами попытались найти его. Они осмотрели все вокруг, но не нашли никаких следов охотника и никаких подозрительных деталей, которые могли бы показать, что на него кто-то напал. На земле нигде не было пятен крови и следов борьбы.

Друзья Рамбона в конце-концов вызвали полицию и те организовали поиск, прочесав 36 квадратных километров в районе лагеря Кемп Сардин. Но тоже ничего не нашли. Использовались в том числе поисковые собаки, но те даже не взяли след Рамбона.

По одной из версий, на него мог напасть медведь, однако даже самый аккуратный медведь все равно оставил бы хоть какие-то следы, к примеру ошметки одежды или обуви. Самой странной деталью оказалось то, что следы Рамбона были видны на земле от лагеря до туши лежащего оленя, а вот после их уже нигде не было видно.

Выглядело так, словно нечто очень сильное напало на Рамбона прямо у туши оленя и потом унесло его на себе. Причем не оставив после себя ни малейших следов своего присутствия. Рамбона так и не нашли.

Ушел босиком и не вернулся

В том же 2003 году произошло таинственное исчезновение Аллена Тейса из штата Миннесота. В ноябре месяце Тейс во время отпуска поехал в Монтану на реку Верхняя Миссури, чтобы поохотиться на оленей.

22 ноября он зарегистрировался в местном мотеле, заплатив наличными сразу за несколько дней, но в день выезда так и не явился. Когда его номер был вскрыт, то оказалось, что все еще вещи лежат там нетронутыми, за исключением охотничьего снаряжения. Было предположено, что Тейс пошел на охоту и там с ним что-то произошло.

Поисковая группа с помощью вертолетов довольно быстро сумела обнаружить в дикой местности возле реки внедорожник Текса, в котором лежал пустой футляр от винтовки и почему то снятые ботинки.

Последняя деталь особенно удивляла, так как других ботинок у Тейса с собой не было и казалось нелепым, что он мог самостоятельно пойти в лес босиком. при этом ничего в машине ил рядом с ней не показывало, что на него могло быть совершено нападение.

Тейса нигде рядом не было видно ни живым, ни мертвым. И его следов тоже, хотя казалось бы следы босых ног у реки на влажной земле будут достаточно хорошо заметны.

Местность тщательно обыскали, в том числе проверили реку вниз по течению, может быть он утонул. Но везде было пусто и не было найдено ни обрывков одежды, ни каких-либо зацепок. В 2001 году Аллена Тейса окончательно признали погибшим.

Пропавший в тумане

В 2004 году 31-летний Джероми Чайлдресс находился на горе Траск в округе Тилламук, штат Орегон. Он участвовал в охоте на лося вместе со своим коллегой по работе Шейном Луи и его сыном Шейном-младшим.

17 октября все трое отлично проводили время на природе, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом. Когда наступил вечер, они спустились с горы, чтобы собрать хворост для костра, а когда стали подниматься обратно в свой лагерь, то их неожиданно окутал густой туман.

В тумане все трое потеряли направление и несколько часов бродили в поисках своего лагеря, где стояли их палатки и машина. В какой-то момент Джероми заметил, что кажется он помнит эту группу деревьев и что за ними как раз должен быть их лагерь. Он оставил Шейнов на месте, а сам решил пойти за те деревья и проверить.

Это был последний момент, когда Шейны видели Джероми. Они простояли в тумане еще пару часов, терпеливо ожидая его возвращения, но так и не дождались. Когда стало темнеть, они не выдержали и сами пошли за те деревья. Как и говорил Джероми, там и правда стояли их палатки и джип, но самого Джероми там почему-то не было.

За ночь туман развеялся и наутро Шейны стали искать Джероми, осматривая окрестности. Но так и не нашли. Джероми Чайлдлесс пропал бесследно и даже последующие куда более тщательные поиски с полицией и поисковыми собаками не смогли найти ровным счетом ничего за исключением обертки от жевательной резинки, которую предположительно обронил именно Джероми.

Кости нашел ворон

В сентябре 2004 года охотник индейского происхождения Роберт Спрингфилд, проживающий в резервации Crow Nation Indian Reservation, отправился на охоту в горы Бигхорн в штате Монтана. В этом месте жили крупные лоси, считавшиеся хорошей добычей (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Вместе с ним был его сын и двоюродный брат. 19 сентября они прибыли в место под названием Черный Каньон, который находился на земле их племени, и все шло своим ходом, не предвещая ничего неожиданного. Однако во время выслеживания лося все трое разделились с условием встретиться к вечеру в Черном Каньоне.

Все трое были очень опытными охотниками, которые хорошо знали эти леса и обладали всеми необходимыми навыками для выживания в случае чего-то неожиданного. Поэтому никто особо не беспокоился друг за друга. Но к вечеру Роберт Спрингфилд не пришел в назначенного место. Его искали как соплеменники, так и полиция, но безрезультатно.

Год спустя в октябре 2005 года другая группа охотников отправилась в горы Бигхорн, чтобы добыть лося. Внезапно они заметили крупного черного ворона, который сидел на дереве и громко кричал. Это показалось им очень необычным, поэтому они подошли к этому дереву вплотную.

Они тут же наткнулись на лежащие прямо под деревом человеческие кости с черепом. Странным образом рядом с костями лежал аккуратно свернутый пояс и два ботинка, стоящие ровно друг с другом. Рядом лежал кошелек, набитый наличностью, и мужское пальто с небольшой прорехой.

Анализ ДНК останков не проводился, так как сразу посчитали, что это кости пропавшего Спрингфилда, однако кости исследовали на предмет причины смерти и так и не смогли ее указать. Странным казалось очень многое, аккуратно поставленные ботинки, пояс с пальто, отсутствие другой одежды, пронзительно кричавший ворон прямо над костями…