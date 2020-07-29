Мадонна озвучила еще одну теорию заговора по поводу коронавируса: “Вакцина уже давно есть, но от нас ее скрывают”

29.07.2020, 18:31, Разное

Пандемия вируса COVID-19 не идет на спад – как и не уменьшаются разнообразные теории заговоров, связанные с этим заболеванием. И вчера участие в дискуссии на эту тему приняла Мадонна – к слову, сама уже успевшая переболеть коронавирусом. У себя на странице в Instagram певица выложила спорный ролик, в котором подвергалось сомнению существование вируса. В связи с этим видео исполнительница почти сразу же получила уведомление от модераторов платформы о том, что ложную информацию размещать ей не рекомендуется – и вскоре публикация была удалена самим Instagram. Мадонна загрузила его вновь – и вновь потерпела поражение, ролик был удален.

Итак, что же было в этом самом ролике? Серия интервью некой группы, которая называет себя “американские доктора передовой”. Последние утверждали, что ни маски, ни уход на самоизоляцию не являются действенными методами по борьбе с вирусом. Ранее одним из распространителей ролика являлся президент Дональд Трамп – и его публикации с видео также удалили из-за предоставления ни чем не подтвержденной информации. К слову, одной из выступающих на видео была некая Стелла Эммануэль – женщина, ранее утверждавшая, что одной из причин заболевания эндометриозом является половой контакт с… демонами. В публикации к ролику Мадонна также написала:

Правда освободит всех нас. Но некоторые люди не хотят ее слышать. Особенно ее не хотят слышать те, кто находится у власти и получает больше всего денег от этих долгих поисков вакцины. Вакцины, которая уже найдена еще несколько месяцев назад и проверена. Они предпочитают использовать страх в качестве контроля, давать богатым еще больше обогащаться, а бедным – еще больше беднеть. Эта женщина, Стелла, моя героиня. Спасибо ей.

МадоннаРанее певица также сообщала, что после того как она сама переболела коронавирусом, она готова внести свой посильный вклад в поиски той самой вакцины. Об этом Мадонна рассказала в мае, когда стало известно, что она заразилась вирусом во время гастролей своего шоу Madam X.

Я очень рада, что могу быть частью поисков вакцины для COVID-19! А также, чтобы прояснить ситуацию для тех, кто скорее поверит сенсационным заголовкам, чем собственным исследованиям природы этого вируса, – сейчас я не больна. Если у тебя находят антитела, это значит, что у тебя уже БЫЛО заболевание: что, очевидно, и случилось со мной, а также со многими моими артистами в конце нашего турне по Парижу 7 недель назад. Тогда мы все были уверены, что это просто тяжелая простуда и, слава Богу, сейчас мы все здоровы и чувствуем себя хорошо. Надеюсь, это прояснит ситуацию для многих паникеров. Знание – Сила!

– говорила она тогда.

Мы напоминаем, что при лечении вирусной инфекции и СOVID-19 необходимо проконсультироваться с врачом и следовать рекомендациям ВОЗ, а также стоит воздерживаться от самостоятельного лечения и использования непроверенных препаратов и не подтвержденной информации из интернета.