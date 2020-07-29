Что произойдет, если взорвется супервулкан?

29.07.2020, 13:24, Разное

На территории национального парка Йеллоустоун расположен супервулкан, судьба которого непосредственно связана со всем миром.

Дело в том, что если он проснется, вся Америка просто провалится в самый настоящий ад, ну а планете придется пережить еще один ледниковый период.И это не панические вопли желтых газет. О серьезных последствиях взрыва за последние несколько лет высказывались виднейшие специалисты.

Яков Левенштейн, куратор Йеллоустонской вулканической обсерватории, утверждает, что взрыв вулкана будет эквивалентен вырву 1000 атомных бомб.

Вулкан просыпался уже трижды, выбрасывая наружу по 1 тысяче кубических километров магмы. Много ли это? Ну, попробуйте представить всю Северную Америку, равномерно покрытую метровым слоем пепла. А ведь спутниковые снимки показывают, что глубоко в недрах уже идут активные процессы пробуждения.

Последний раз вулкан Йеллоустоуна просыпался 640 тысяч лет назад. В результате извержения изменилась береговая линия и начался длительный ледниковый период…