Объявлены номинанты на премию “Эмми”: триумф Дженнифер Энистон и Брэда Питта и провал Риз Уизерспун

29.07.2020, 12:42, Разное

Вчера поздно вечером в Америке были обнародованы номинанты 72-й премии “Эмми” – пожалуй, одной из самых известных телевизионных наград. Актриса Лесли Джонс, находясь в студии в одиночестве – такое условие съемки было необходимо в связи с глобальной пандемией коронавируса, – зачитала имена тех, кто в этом году будет претендовать на приз за достижения в области ТВ. Больше всего номинаций в этом году оказалось у онлайн-платформы Netflix: проекты, которые были выпущены стриминговым гигантом, заработали целых 160 номинаций. Куда меньше – “всего лишь” 107 номинаций – оказалось у канала HBO.

Впрочем, куда больше самих этих компаний общественность интересовали сыгравшие в проектах того или иного канала или стриминга звезды. Так, многих обрадовало наличие номинации у Дженнифер Энистон: актриса впервые c 2009 года отмечена профессиональными критиками за свою роль в проекте “Утреннее шоу”. Примечательно, что коллега Энистон по этому сериалу – актриса Риз Уизерспун – осталась без какого-либо упоминания. И это несмотря на то что за прошедшие 12 месяцев она появилась сразу в трех громких сериалах: “Большая маленькая ложь”, “Утреннее шоу” и “И повсюду тлеют пожары”. Зато для многих приятным сюрпризом стало наличие номинации у бывшего мужа Дженнифер Энистон Брэда Питта: он претендует на награду в категории “Лучший приглашенный актер”. Повод – 2-минутное появление Питта в скетче шоу “Субботним вечером в прямом эфире”, где он изображал известного американского вирусолога, доктора Энтони Фаучи. Как отмечают кинокритики, эта номинация закрепляет успех Питта в 2019-2020 годах: за это время он был отмечен актерской гильдией, получил награду на “Золотом глобусе” и на церемонии вручения премии “Оскар”.

Дженнифер Энистон в сериале “Утреннее шоу” Брэд Питт в образе Энтони Фаучи

Что касается проектов, то больше всего номинаций оказалось у сериала “Хранители” (26) и “Удивительная миссис Мейзел” (20). Основной же список всех номинантов выглядит так:

Лучший драматический сериал

“Лучше звоните Солу”

“Корона”

“Рассказ служанки”

“Мандалорец”

“Убивая Еву”

“Наследники”

“Очень странные дела”

“Озарк”

Лучший комедийный сериал

“Умерь свой энтузиазм”

“Мертв для меня”

“Белая ворона”

“Метод Комински”

“Удивительная миссис Мейзел”

“Шиттс Крик”

“В лучшем мире”

“Чем мы заняты в тени”

Кадр из сериала “Удивительная миссис Мейзел”

Лучший мини-сериал

“И повсюду тлеют пожары”

“Миссис Америка”

“Невероятное”

“Неортодоксальная”

“Хранители”

Лучший телефильм

“Безупречный”

“Американский сын”

“El Camino: Во все тяжкие”

“Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend”

“Струны души Долли Партон”

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман — “Озарк”

Стерлинг К. Браун — “Это мы”

Стив Карелл — “Утреннее шоу”

Брайан Кокс — “Наследники”

Билли Портер — “Поза”

Джереми Стронг — “Наследники”

Дженнифер Энистон и Стив Карелл в сериале “Утреннее шоу”

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон — “Утреннее шоу”

Оливия Колман — “Корона”

Лора Линни — “Озарк”

Зендея — “Эйфория”

Сандра О — “Убивая Еву”

Джоди Комер — “Убивая Еву”

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито — “Лучше звоните Солу”

Мэттью Макфэдиен — “Наследники”

Киран Калкин — “Наследники”

Николас Браун — “Наследники”

Брэдли Уитфорд — “Рассказ служанки”

Джеффри Райт — “Мир Дикого Запада”

Билли Крудап — “Утреннее шоу”

Марк Дюпласс — “Утреннее шоу”

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лора Дерн — “Большая маленькая ложь”

Мерил Стрип — “Большая маленькая ложь”

Фиона Шоу — “Убивая Еву”

Хелена Бонем Картер — “Корона”

Тэнди Ньютон — “Мир Дикого Запада”

Самира Уайли — “Рассказ служанки”

Джулия Гарнер — “Озарк”

Сара Снук — “Наследники”

Мерил Стрип в сериале “Большая маленькая ложь”Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон — “Черная комедия”

Дон Чидл — “Черный понедельник”

Майкл Дуглас — “Метод Комински”

Юджин Леви — “Шиттс Крик”

Рами Юсеф — “Рами”

Тед Дэнсон — “В лучшем мире”

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн — “Удивительная миссис Мейзел”

Кэтрин О’Хара — “Шиттс Крик”

Трэйси Эллис Росс — “Черная комедия”

Исса Рэй — “Белая ворона”

Линда Карделлини — “Мертв для меня”

Кристина Эпплгейт — “Мертв для меня”

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Махершала Али — “Рами”

Андре Брогер — “Бруклин 9-9”

Уильям Джексон Харпер — “В лучшем мире”

Дэн Леви — “Шиттс Крик”

Кенан Томпсон — “Субботним вечером в прямом эфире”

Алан Аркин — “Метод Комински”

Тони Шэлуб — “Удивительная миссис Мейзел”

Стерлинг К. Браун — “Удивительная миссис Мейзел”

Кадр из сериала “Удивительная миссис Мейзел”Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Марин Хинкль — “Удивительная миссис Мейзел”

Алекс Борштейн — “Удивительная миссис Мейзел”

Д’Арси Карден — “В лучшем мире”

Энни Мерфи — “Шиттс Крик”

Сесили Стронг — “Субботним вечером в прямом эфире”

Кейт МакКиннон — “Субботним вечером в прямом эфире”

Ивонн Орджи — “Белая ворона”

Бетти Гилпин — “Блеск”

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Джереми Айронс — “Хранители”

Хью Джекман — “Безупречный”

Джермеми Поп — “Голливуд”

Марк Руффало — “Я знаю, что это правда”

Пол Мескал — “Нормальные люди”

Джереми Айронс в сериале “Хранители”Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Кейт Бланшетт — “Миссис Америка”

Реджина Кинг — “Хранители”

Керри Вашингтон — “И повсюду тлеют пожары”

Октавия Спенсер — “Мадам Си Джей Уокер”

Шира Хаас — “Неортодоксальная”

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Луис Госсет-мл. — “Хранители”

Джован Адепо — “Хранители”

Яхья Абдул-Матин II — “Хранители”

Дилан МакДермотт — “Голливуд”

Джим Парсонс — “Голливуд”

Титус Берджесс — “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend”

Кейт Бланшетт в сериале “Миссис Америка”

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Холланд Тейлор — “Голливуд”

Узо Адуба — “Миссис Америка”

Марго Мартиндейл — “Миссис Америка”

Трейси Ульман — “Миссис Америка”

Тони Коллетт — “Невероятное”

Джин Смарт — “Хранители”

72-я церемония вручения премии “Эмми” пройдет 20 сентября с учетом всех правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса. В России церемонию можно будет посмотреть благодаря сервису “Амедиатека”.

Кадр из сериала “Голливуд”