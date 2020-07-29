Скандалы: Особенности имиджа Елены Батуриной

29.07.2020, 12:17, Разное

Как владелица «Интеко» поставила под угрозу проект художественного возрождения России

Этот материал был снят редакцией «Независимой газеты» со своего сайта. В этой статье бывший партнер Елены Батуриной по бизнесу Семен Линович, что называется, в деталях и ярких красках живописал авторам статьи, как она ловко заполучила его бизнес и земельные участки, предназначенные для создания центра русских народных промыслов. Если бы статья была снята по решению суда, было бы понятно. Но по мнению Линовича, в суде бы бывшая первая леди Москвы безоговорочно проиграла. Он предоставил редакции все необходимые документы. И возразить по существу юристам Батуриной было бы, по его мнению, нечего, т.к. описанные Линовичем факты, как он утверждает, действительно имели место.

Привычка защищать «честь и достоинство» через суд у Елены Батуриной выработалась в период, когда ее супруг Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы. Московские суды, странное дело, всегда вставали на защиту жены мэра. Но Лужкова уволили, Елене Батуриной на какое-то время даже пришлось покинуть страну. Однако диктовать российским СМИ, в каком ракурсе и контексте упоминать ее имя, у Елены Батуриной, видимо, сохранилась. Только раньше помогал, как жаловались СМИ, административный ресурс. Теперь, похоже, Елена Батурина идет другим путем. В соцсетях и в прессе публикуется немало рассказов, в каком издании и по чем стоит снять не устраивающий тебя материал. Прием для богатых известный: если нет возможности блокировать негатив через суд, то надо попробовать купить молчание. Факт покупки «незапятнанной чести и достоинства», видимо, их нисколько не смущает.

Сегодня мы публикуем изъятый из «Независимой газеты» материал. Мы решили, что нашим читателям будет интересно узнать информацию, какие статьи не нравятся сильным мира сего. И они сами составят о нем свое мнение.

Затяжной судебный спор между Еленой и Виктором Батуриными, слушания которого продолжаются в австрийском Инсбруке, обнажает всё новые подробности бизнеса «Интеко» в бытность мэром Москвы Юрия Лужкова (скончался в декабре прошлого года). Первым резонансные показания по этому поводу дал бывший партнер Батуриной бизнесмен Шалва Чигиринский. И после этого «плотину прорвало»: другие предприниматели, работавшие с миллиардершей и ставшие жертвами её схем, стали делиться историями, иллюстрирующими суть бизнеса Батуриной. В частности, предприниматель Семен Линович вспоминает, как лишился своей собственности, попытавшись в партнёрстве с «Интеко» реализовать концепцию возрождения народно-художественных промыслов России.

«Приделать» административный ресурс

Еще 30 лет назад наша страна была мировым лидером в области художественной промышленности. Изделия российских народных художественных промыслов были известны во всем мире и являлись визитной карточкой страны. Этот успех был не случаен. Мы были единственной страной в мире, которая в течение более 100 лет выстраивала систему государственной поддержки художественной промышленности: централизованная система совершенствования художественного стиля, ассортимента и качества изделий, ядром которой был НИИ Художественной промышленности, сочеталась с разветвленной системой сбыта, в которую входили оптовые и внешние экономические объединения и около 4000 магазинов. Эта мощная, комплексная система поддержки превратила нашу художественную промышленность в культурный феномен, удивлявший весь мир многообразием технологий и стилей художественной обработки самых разных материалов, и масштабностью художественных предприятий на которых работали тысячи мастеров. Более 80 % изделий Хохломы, Гжели и др. экспортировалось за рубеж. Никогда эти уникальные изделия не продавались на развалах вместе с дешевыми сувенирами.

Такой художественной промышленности не имела ни одна страна мира.

Сегодня же миллионы китайцев, день и ночь, не покладая рук, убивают русские народные промыслы: зайдите интереса ради на сайт «алиэкспресс» и наберите в поиске слово «матрёшка». Ну, или «хохлома». К вашим услугам – весь ассортимент русских сувениров, правда… made in China. Своим процветающим бизнесом они должны быть обязаны миллиардерше Елене Батуриной: не без её стараний была погребена концепция возрождения народного искусства в России. И,похоже, «благодаря» ей продолжают деградировать и закрываться художественные предприятия, которые пока еще худо-бедно поддерживают вековые традиции.

А 2 сентября 2009 года мэр Москвы Юрий Лужков проводил презентацию книги. Книга называлась «Искусство, которое нельзя потерять!» и была написана в соавторстве Семеном Линовичем – предпринимателем, единственным в России специалистом, написавшим двухтомное издание по истории развития народных художественных промыслов России и, разработавшим концепцию возрождения этой уникальной отрасли.

«В последнее время Россию захлестнула девятым валом волна китайского игрушечного ширпотреба, – говорил мэр. – Почему бы нашим бабушкам и дедушкам не показать молодому поколению красоту нашего прикладного искусства?..»

Семен Линович был рад, что ему удалась найти единомышленника в лице столь могущественного и влиятельного политика. Правда, на момент презентации книги эта радость уже начала сменяться тревогой, поскольку обещанной мэром поддержки народные промыслы так и не получили. Между тем, под реализацию им же разработанной концепции Линович вложил имущественный комплекс Долгопрудной агрохимической опытной станции – ДАОС (155 га земли и 9 000 м2 зданий и сооружений), принадлежавший ему лично и его компаниям. Рыночная стоимость которого, после выхода распорядительных документов правительства города Москвы, давших право на застройку, составляла не менее 400 млн долл.

Линович – из тех людей, чей энтузиазм заразителен, в самом лучшем смысле этого слова. Об истории народных промыслов, о проектах их государственной или меценатской поддержки он может рассказывать часами.

– Принято считать, – говорит Линович, – что промыслы сохранились на протяжении столетий в первозданном виде, но всё это чушь собачья. Промыслы в 70-х годах XIX века были по ряду причин на грани исчезновения, том числе вытеснялись немецким фабричным производством.

– Я фактически изобрел велосипед, не зная, что еще в XIX веке аналогичный системный подход по возрождению художественных промыслов реализовывали два меценатских проекта (С. Мамонтов в Абрамцево и графиня Тенишева в Талашкино), но система, которая привела отрасль к всемирному успеху начала создаваться в рамках центра, открытого 16 декабря 1885 года Московским губернским земством. Данный центр несколько раз менял название, но в 1941 году получил свое окончательное гордое имя Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП).

Так вот, моя концепция «Товаропроводящая индустрия народно-художественных промыслов» (ТПИ НХП), представленная Юрию Михайловичу в 2002 году, по сути повторяла инициативу столетней давности.

Лужков идеей проникся, и 15.07.2002 г. правительством Москвы было издано распоряжение №1014-РП «О поддержке ЗАО «Экспедиционно-складской и торговый комплекс «Народно-художественные промыслы» (ЗАО «Народные промыслы»). Владельцем компании до сих пор является Семен Линович. Название ЗАО, сразу скажем, не отражает всей полноты замысла, который объединял в себе создание не только логистической, но и торговой, и художественно-методической платформ. Всё это в комплексе действительно сулило народным промыслам второе дыхание.

Что касается источников финансирования концепции, здесь Линович нисколько не претендовал на государственные или муниципальные деньги. Напротив, он хотел заставить «работать» на концепцию свои собственные активы – имущественный комплекс ДАОС, включающий: 112 га земли на Дмитровском шоссе, вл. 167 и комплекс зданий общей площадью 9 тыс. кв там же, плюс ещё 43 га в г. Долгопрудный, на берегу Клязьминского водохранилища. Всё это хозяйство принадлежало лично Линовичу и его структурам – ОАО «Московские учебники», ЗАО «ПАНАС-АЭРО».

– Я фактически готов был отдать свои активы на финансирование этого проекта, путем жилой застройки земельных участков – подтверждает Линович. – Но застроить землю без административного ресурса – на тот момент в Москве это было невозможно. Вы же знаете, мало иметь землю, ты попробуй что-нибудь построй на ней…

И вот так, в поисках административного ресурса, Линович дошёл до самого Лужкова. А на самом деле – угодил в западню к Батуриной.

«Против лома нет приема»

Дальше началось самое интересное. Поскольку концепция была подкреплена не только энтузиазмом Семена Линовича и одобрением мэра Москвы, но и солидным недвижимым активом, к пулу спасителей народных промыслов немедленно подключилась супруга мэра. Чья компания «Интеко» как раз в то время продолжала мощную экспансию на рынке столичного девелопмента.

Как говорил в суде Шалва Чигиринский, ещё один считающий себя обманутым бывший партнер Батуриной, «ни один крупный проект не мог тогда пройти утверждения городских властей без ее поддержки». И, конечно, гектары на Дмитровке не стали исключением.

Линович, в принципе, к такому развитию событий был готов:

– Мы обсуждали как одно из условий начала строительства заключение инвестконтракта с «Интеко». Я понимал, что против лома нет приема, и надеялся, что организация, собственником которой является жена мэра, наиболее эффективно реализует этот строительно-инвестиционный проект. А мы, соответственно, быстро получим средства для создания системы поддержки НХП России. Для меня, как и для других бизнесменов в то время, Батурина была предпочтительным партнером, и я против неё не возражал. Единственное, что меня смутило: она желала передачи ей акций компаний ОАО «ДАОС» и ОАО «ДАОС-М», которым принадлежали земельные участки и строения. Но я тогда не знал, что эти акции придется отдавать за бесценок!

Сюрприз поджидал Линовича на совещании у Лужкова в марте 2003 года. В кабинет к мэру, помимо автора концепции, пришли замначальника управления мэра и Елена Батурина, что само по себе намекало на дальнейший ход проекта. И там же на совещании хозяйка «Интеко» (которую многие тогда называли «хозяйкой Москвы») прямым текстом озвучила свое условие участия: продажа ей лично акций ОАО «ДАОС» и ОАО «ДАОС-М» по номинальной стоимости. Ну, а между строк читалось, что никаких постановлений о начале строительства не будет подписано, пока это условие не будет выполнено. Тут невольно вспоминается еще одна фраза из показаний Чигиринского, растиражированная СМИ: Батурина «фактически создала теневое правительство Москвы под своим руководством».

Но даже это условие Линович принял: ведь перед ним сидел мэр Москвы, с которым они увлеченно обсуждали концепцию и уже договорились вместе написать книгу. Который лично, вместе с бывшим префектом СВАО Москвы Ириной Рабер осматривал земли ДАОС… Как тут можно было ожидать подвоха? К тому же условия инвестконтракта вполне устраивали автора концепции: по завершении строительства принадлежащее ему ЗАО «Народные промыслы» получало в собственность 14% общей жилой и нежилой площадей, а также автостоянок. Средств от продажи этого пакета недвижимости, признает Линович, должно было хватить на реализацию всей концепции по возрождению НХП.

– По технико-экономическим показателям, которые дает правительство Москвы, на этих землях можно было построить около 3 млн кв. м. – говорит Линович. – Правда, они («Интеко») потом «скатились» до 1 млн кв. м, поскольку нахапали столько земли, что шли по наиболее простым для них вариантам. Но даже этого, в рамках своих 14%, нам бы хватило на всё: на создание Национального центра дизайна, на строительство специализированных торговых центров, на модернизацию производств… Для меня ведь этот проект был целью жизни, поэтому я сказал, что, безусловно, готов на любые условия.

В итоге 14 июля 2003 состоялась сделка, в ходе которой Семен Линович продал Елене Батуриной (лично как физическому лицу) 81,73 % акций ОАО «ДАОС» по номинальной стоимости 100 163 руб. и 70 % акций ОАО «ДАОС-М» за 63 000 руб. Забегая вперед, скажем, что в 2010-м году, когда Линович попытался договориться с руководством «Интеко» об обратном выкупе своих акций по номинальной стоимости, но ему выдвинули цену порядка 50 млн долларов (3,5 млрд руб. по нынешнему курсу).

И только после передачи (язык не поворачивается сказать, продажи) Батуриной в июле 2003 года акций по номиналу 163 000 руб., на сайте мэрии появилось долгожданное Постановление Правительства Москвы № 1049-ПП «О застройке территории Долгопрудной агрохимической опытной станции Северо-Восточного административного округа и создании товаропроводящей индустрии народных художественных промыслов». Оно было подписано Лужковым 16 декабря 2003 года.

«Лужкову было стыдно»

Но радость Линовича была недолгой. Несмотря на установленные постановлением довольно жесткие сроки строительства – 2004-2007 гг., – за всё это время в компании «Интеко» не приступили даже к проекту планировки территории.

– Сотрудники Батуриной откровенно не спешили, видимо, потому, что нахватали массу земель, объектов, что после отставки Юрия Михайловича широко обсуждалось. Для нас же это было просто мучением, постоянное ожидание. Когда сроки закончились, им легко их продлили, без каких-либо штрафных санкций. К обычной фирме применили бы штрафы, к «Интеко» не применили ничего. И только где-то уже к концу 2009 года они подошли к проекту планировки. Но утвердить его не успели, поскольку Лужкова сняли, а новое правительство Москвы ввиду нарушения сроков стало судиться о расторжении этого контракта.

И, как многие другие постановления, открывшие «зеленую дорогу» проектам Елены Батуриной при Лужкове, это за номером 1049-ПП вскоре было признано утратившим силу.

Добавим, что к этому моменту уже многие пособники хозяйки «Интеко» стали фигурантами уголовных дел. Был приговорен к условному сроку за взятку Александр Рябинин – бывший глава всемогущего Москонтроля, который в 2007-08 гг., по словам Линовича, «вставлял палки в колеса» проекта реализации концепции НХП до тех пор, пока к проекту не подключился лично мэр.

Что касается Ирины Рабер, то она была уволена мэром Москвы после того, как в префектуре прошли обыски и были заведены дела на некоторых чиновников. В общем, от поддержки ЗАО НХП на уровне столичных властей не осталось и следа.

Видя это, Семен Линович попытался вернуть фактически подаренные им Батуриной активы.

– Я пытался договориться с Батуриной и ее людьми, встречался и с ней и с Олегом Солощанским, ее генеральным директором, с просьбой, чтобы они мне вернули акции по номиналу, потому что они вообще ничего не сделали,… А я нашел другого известного в стране инвестора, который был готов на тот момент взять на себя сохранение инвестконтракта на прежних условиях, учитывая социальную значимость проекта, в связи с чем я пытался вернуть акции, чтобы передать их новому партнеру. Но Батурина и Солощанский сказали: «За 50 миллионов долларов пусть покупает».

Тут важно отметить, что этот разговор состоялся тогда, когда правительство Москвы уже начало процедуру расторжения инвестконтракта. Земля ДАОС, «отягощенная» невыполненными обязательствами и вот-вот терявшая разрешительные документы, стремительно обесценивалась. У Линовича еще оставался шанс спасти инвестконтракт, но, чтобы воспользоваться этим шансом, ему предложили заплатить 50 млн долларов!

Естественно, инвестор не согласился платить такие деньги, учитывая сложившуюся рискованную ситуацию. И это уже было фактом непорядочности и чуть ли не мошенничества: взять у меня под проект, который они не реализовали, активы за 3 тыс. долл. (примерно столько по курсу выходило), и пытаться обратно продать за 50 млн долл.

А потом Батурина, опасаясь уголовного преследования, как мы помним, уехала за границу. Инвестконтракт с ЗАО «Народные промыслы» был расторгнут, а акции Линовича в составе других активов «Интеко» перешли в «Бинбанк».

– После того как я столкнулся с настоящей серой схемой, я дважды встречался с Юрием Михайловичем, – рассказывает Линович. – Он после отставки преподавал в Московском международном университете, был деканом факультета управления крупными городами. Ему было стыдно, я видел. Но он сказал: «Я ничего не могу решить. Встречайся с ней, Леной, встречайся с Солощанским». Мы приходили к нему с председателем Ассоциации народных промыслов России Геннадием Дрожжиным, говорили, что мы хотим предать этот факт огласке. Юрий Михайлович отвечает: «Попробуйте еще раз с Леной и Солощанским поговорить на эту тему». Но это было всё безрезультатно. Нас посылали, мягко говоря, на три буквы… А судиться с Лужковым я, честно говоря, не сильно хотел из уважения к нему.

Однако сейчас настрой у Семена Линовича куда более решительный. На фоне последних заявлений и событий вокруг Елены Батуриной он всё же намерен взять судебный реванш и получить компенсацию за свое похищенное имущество.

– Я считаю, сейчас имею полное моральное право активно попытаться этот процесс реанимировать. Не для себя. Если что-то удастся вернуть, получить какую-то компенсацию, безусловно, я опять вложу в этот проект возрождения промыслов, создание торговых центров, центра дизайна, торгово-логистической инфраструктуры.

Всё-таки по-настоящему увлеченного человека сложно остановить.

* * *

Но пока что концепция ТПИ НХП остается лишь проектом, а главной логистической платформой для изделий НХП остается китайский «алиэкспреес». Где можно посмеяться над таким, к примеру, описанием: «куклы из липы, креативный медведь, уши, матрешки, подарок, русская традиционная особенность, этнический стиль, унисекс. Некоторые куклы немного обтягивают, пожалуйста, попробуйте открыть их вверх и вниз, а не только спина».

В это превратила русскую культуру «богатейшая россиянка»?

По материалам СМИ

Юрий Михайлов