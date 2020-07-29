Загадочный огненный шар плясал в небе над Бакингемширом

29.07.2020, 11:50, Разное

Жители английского графства Бакингемшир стали свидетелями необъяснимого явления. Над землей здесь возник огромный огненный шар, выписывавший в вышине различные пируэты. По словам многих очевидцев, неопознанный летающий объект был похож на живое существо, резвившееся в небе.

Очевидцы этой загадочной картины выдвигали разные предположения, что это метеорит, шаровая молния, параплан, самодельная ракета, радиоуправляемый самолетик, воздушный змей с фейерверками и т.п. Тем не менее, при внимательном рассмотрении видеозаписи о данном НЛО оказывалось, что все эти гипотезы не выдерживают критики.

Англичане, которым посчастливилось лицезреть данную аномалию, также сообщают, что в определенный момент она разделилась на два шара, которые продолжили свое хаотичное движение по небу. Кроме того, из НЛО сыпались красные «электрические» искры, которые, к сожалению, не запечатлелись на представленной ниже видеозаписи, поскольку качество ее желает быть лучшим – снималось все это на смартфон.

Причем не очень качественное видео не передает не только мелкие детали, но еще и ощущение какой-то сопричастности к чуду, которое испытывали исключительно все очевидцы этого странного явления. Независимые исследователи пока не могут дать определенный ответ, что это такое. Специалисты от официальной науки и вовсе помалкивают – как обычно, поскольку это может быть или что-то военное, или просто необъяснимо иррациональное. И в том, и в другом случае (действительно) лучше не строить никаких «глупых версий»…